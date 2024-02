Chi è l'attore Leo Woodall: età, carriera, vita privata, fidanzata

Chi è Leo Wodall? Nuovo volto del mondo della recitazione ed amato dalla generazione Z, sta facendo parlare tanto di sé sia per il suo fascino, tanto da essere paragonato addirittura a Brad Pitt, quanto per la sua bravura dimostrata in diverse serie Tv. Scopriamo insieme qualcosa in più su questo giovane attore e qualche dettaglio noto della sua vita privata.

Chi è l'attore Leo Woodall: età, famiglia, carriera televisiva

Leo Vincent Woodall è nato il 14 settembre 1996, sotto il segno della Vergine, in un quartiere della capitale inglese: Londra. Attualmente ha 28 anni. Woodall è figlio d'arte ed entrambi i genitori sono infatti attori, così come lo è stato il nonno. Tra i suoi avi famosi nel mondo dello spettacolo figura anche l'attrice Maxine Elliott.

Prima di diventare un attore, Leo Woodall avrebbe voluto iniziare una carriera sportiva. La passione per la recitazione, oltre ad essergli stata trasmessa dai genitori, è arrivata dopo aver visto la serie tv di successo Peaky Blinders.

Da quel momento ha studiato per inseguire il suo sogno e si è formato alla Arts Educational Schools di Londra.

Leo Woodall ha esordito nel 2019 recitando in alcuni episodi della serie Holby City, che andava in onda su BBC One. In seguito ha lavorato nel cortometraggio Man Down e ha recitato nel film Nomad.

Il successo planetario di Leo Woodall è però arrivato quando ha preso parte alle serie tv: Vampire Academy e The White Lotus. Dal 2024 l'attore britannico è impegnato nella serie di successo One Day. Leo Woodall sarà anche il protagonista di una serie in produzione, in uscita nel mese di febbraio 2024, che si chiama Prime Target.

La vita privata di Leo Woodall: chi è la sua fidanzata

Leo Woodall è molto giovane ed abituato a stare sotto alle luci dei riflettori; nonostante ciò, però, non ama parlare molto della sua vita privata ed è un ragazzo estremamente riservato.

Non sappiamo nulla del suo passato, fatta eccezione per i genitori, il tentativo di iniziare una carriera sportiva e la sua passione per la recitazione. L'unica cosa certa è che, dopo tanti voci di corridoio è arrivata la conferma della sua relazione con una collega conosciuta sul set di The White Lotus.

La fidanzata di Woodall è quindi l'attrice Meghann Fahy. Non si conosce la data d'inizio della loro relazione ma molti ipotizzano che risalga ad almeno due anni fa.

I due erano stati già paparazzati negli Stati Uniti d'America (USA) e in alcune occasioni pubbliche si sono presentati spesso insieme (molto probabilmente perché hanno recitato nella stessa serie televisiva). Oggi però sono usciti allo scoperto dopo che l'attrice ha pubblicato una loro foto insieme mentre passeggiano abbracciati.

