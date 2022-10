Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sono attualmente al centro delle cronache rosa. L’attore hollywoodiano e la famosa supermodella avrebbero infatti una storia d’amore, iniziata proprio di recente. Ecco cosa sappiamo in merito a questa presunta nuova relazione.

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sono attualmente al centro delle cronache rosa. L’attore hollywoodiano e la famosa supermodella avrebbero infatti una storia d’amore, iniziata proprio di recente.

Nelle ultime ore, infatti, sono emersi alcuni particolari che sembrano confermare, anche se in via non ancora ufficiale, una relazione tra le due famosissime star. Ecco i dettagli che hanno destato i maggiori sospetti sulla presunta storia d’amore.

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid: un dettaglio confermerebbe la relazione

Il dettaglio “incriminato” che sembrerebbe confermare l’inizio della storia tra i due ha a che fare con la Settimana della Moda. La Paris Fashion Week di settembre si è infatti da poco conclusa e, per l’occasione, moltissime star hanno viaggiato fino in Francia per prendervi parte. Tra queste, anche Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid.

A prima vista sembrerebbe non esserci nulla di strano: sono tantissimi i vip che sono stati avvistati nella capitale francese per l’evento.

Tuttavia, a destare sospetti è uno specifico evento. Sembra infatti che l’attore statunitense sia stato visto uscire dall’hotel dove, proprio in quel momento, Gigi stava soggiornando. Stando alle indiscrezioni, dunque, la presenza dell’attore a Parigi non sarebbe casuale e non avrebbe a che fare con la Fashion Week.

La star avrebbe raggiunto Gigi a Parigi con l’intento di trascorrere con lei qualche giorno. Altro curioso particolare riguarda il fatto che, nonostante fosse presente a Parigi, in realtà l’attore non ha partecipato a nessuno degli eventi o delle sfilate della Fashion Week parigina.

Un particolare che sembra confermare una storia tra lui e la Hadid.

Non solo Paris Fashion Week: altri avvistamenti e indiscrezioni

Non si tratta, tra l’altro, della prima indiscrezione che sembrerebbe indicare una possibile storia d’amore tra il Premio Oscar quarantasettenne e la giovane modella di 27 anni.

Ancora prima della Settimana della Moda, Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sarebbero stati infatti visti insieme a New York: lo ha confermato la rivista People.

Se la presenza di DiCaprio ha destato qualche sospetto, ricordiamo invece che la Hadid vive proprio a New York con la figlia Khai, nata dalla precedente relazione della modella con il cantante Zayn Malik.

Secondo la stessa rivista, poi, fonti vicine sia a Gigi che a Leonardo avrebbero confermato che i due VIP si stanno attualmente conoscendo, senza però frequentarsi ancora ufficialmente.

DiCaprio potrebbe in effetti non essere ancora pronto ad una nuova relazione: la rottura con la modella e attrice di origini argentine Camila Morrone è stata ufficializzata solamente nel mese di agosto 2022.

La coppia era legata da circa quattro anni: DiCaprio e la Morrone avevano iniziato a frequentarsi nel dicembre 2017.

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid: che fine ha fatto Maria Beregova

Tra le altre cose, la notizia della presunta relazione tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid arriva solamente qualche settimana dopo un’altra indiscrezione.

Solo ad inizio settembre, infatti, le cronache rosa vedevano l’attore al fianco di una nuova fidanzata, Maria Beregova.

La modella ventiduenne di origini ucraine era stata identificata come la nuova fiamma di DiCaprio in quanto vi era stato uno scambio di battute tra i due sotto una foto della giovane su Instagram.

Scambio avvenuto poco tempo dopo la rottura tra l’attore statunitense e la sua già citata ex Camila Morrone. I commenti di DiCaprio alla modella Beregova avevano dato il via a tutta una serie di supposizioni di una presunta relazione, che però non è stata mai ufficialmente confermata dai due interessati.

A conferma della presunta liason tra i due, veniva anche sottolineato che la giovane donna aveva da poco interrotto il proprio matrimonio con Ahmed Masoud Abdelhafid, uomo d’affari libico e proprietario di un vero e proprio impero immobiliare con sede nel Principato di Monaco.

Nonostante entrambe le star fossero libere, la conferma della relazione non è mai arrivata. E le nuove indiscrezioni che vedono Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid come una nuova coppia sembrano smentire del tutto una relazione tra Leo e la Beregova.

DiCaprio e Hadid: la questione della differenza di età

La differenza di età tra i due sarà un ostacolo alla relazione? Al momento non ci è ancora dato saperlo, ma si tratta di un interrogativo lecito.

Nonostante i dettagli della fine della relazione tra DiCaprio e la sua ex Camila Morrone siano stati mantenuti riservati, la giovane attrice ha rilasciato pensati dichiarazioni. Durante un’intervista non proprio recentissima, datata 2019 e rilasciata al Los Angeles Times, la modella aveva ammesso che la differenza di età tra lei e Leonardo DiCaprio le causava una certa frustrazione.

E non tanto per differenze a livello mentale, quanto per il morboso interesse da parte dei media, che ci tenevano spesso a sottolineare come la differenza fosse di ben 22 anni di età.

È ancora presto per sapere come Gigi Hadid gestirà la questione, dato che da Leonardo DiCaprio “la separano” ben 20 anni in meno.

