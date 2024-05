Letizia Toni è diventata popolare grazie al biopic di Gianna Nannini. E’ lei, infatti, ad essere stata scelta per interpretare la cantante da giovane. L’attrice, però, vanta già alcuni ingaggi importanti, come quello per la serie tv L’allieva. Scopriamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Letizia Toni: chi è l’attrice che interpreta Gianna Nannini

Classe 1993, Letizia Toni è nata a Pistoia, in Toscana, da genitori di professione imprenditori che non volevano facesse l’attrice. Appassionata di recitazione fin dalla tenera età, ha studiato presso la Scuola di Cinema Immagina di Firenze, sotto la guida di Giuseppe Ferlito dal 2014 al 2017. Intervistata da Il Giornale, ha ammesso:

Avevo 14 anni quando ho pensato per la prima volta che avrei voluto fare l’attrice. Sembrava solo un sogno lontano e impossibile, ma appena ho potuto mi sono iscritta alla scuola di cinema Immagina di Firenze e ho iniziato un percorso che mi ha ancora più convinta che quella sarebbe stata la mia strada. C’era da sacrificarsi perché il giorno lavoravo al garden della mia famiglia e tutte le sere dovevo percorrere la strada da Pistoia a Firenze per le lezioni, ma era ciò che volevo.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con spot televisivi e piccole parti. Nel 2017 ha avuto un brutto incidente automobilistico che l’ha costretta ad uno stop forzato. Ha raccontato:

Sono stata ricoverata un mese all’ospedale di Careggi e, nel periodo immediatamente successivo, mi sono sottoposta a quindici interventi chirurgici di ricostruzione del braccio. È stata davvero dura. Devo ringraziare in primis la mia famiglia, gli amici e anche tutto il gruppo della scuola di recitazione, che non mi hanno mai abbandonata. Mi sono sentita amata. Ma anche nei momenti peggiori non ho mai pensato di abbondare la recitazione. Appena ho potuto ho ripreso con la scuola. Mi hanno sempre coinvolta ed è stato molto importante, mi ha tenuta viva. Quel dolore così forte e il faticosissimo percorso di riabilitazione mi hanno insegnato a non abbattermi mai.

Tornata in pista, Letizia ha ripreso la sua carriera in mano, ancora più motivata di prima. Sono così arrivati i primi ingaggi, come: Grande Boccia di Karena di Porto, Re Minore di Giuseppe Ferlito, Zoroastro e la serie Rai L’Allieva. In quest’ultima produzione ha vestito i panni di Chiara Turati. Nel 2024 è stata scelta per interpretare Gianna Nannini nel biopic Sei nell’anima, uscito su Netflix.

La vita privata di Letizia Toni: chi è il fidanzato?

Molto gelosa della sua vita privata, Letizia Toni è poco attiva sui social e condivide per lo più immagini che hanno a che fare con la sua professione. Non sappiamo, quindi, se abbia un fidanzato o meno. Appassionata di danza, nuoto, tennis, tiro a segno ed equitazione, è anche una bravissima cantante. Questo è uno dei motivi per cui è stata scelta per interpretare Gianna Nannini nel biopic Sei nell’anima, uno dei film più attesi di maggio 2024 su Netflix.

Nella pellicola dedicata alla rockstar Letizia ha interpretato tutte le canzoni tranne la colonna sonora. Oltre alla voce, molto simile a quella di Gianna, la Toni vanta anche una grande somiglianza fisica con l’artista toscana. Perfino i modi di fare e l’accento sono identici. In merito a questo ruolo, l’interprete ha raccontato:

Ho studiato tanto, canto, pianoforte e poi sono andata a Siena per sentire sulla pelle quello che avevo studiato, vedere tutti i posti dove ha vissuto, la sua contrada, i posti che frequentava per cogliere in pieno la sua vera identità. Poi fra me e Gianna ci sono tante coincidenze: anche mio padre è un imprenditore e non vuole che faccia l’attrice.

Il film, tratto dall’autobiografia della Nannini, è stato curato dalla regista Cinzia TH Torrini, Cosimo Calamini, Donatella Diamanti e dalla stessa Gianna. Prodotto da Indiana Production, racconta i primi trent’anni di vita dell’artista, abbracciando lavoro, famiglia e relazioni sentimentali. Per ottenere la parte, Letizia ha dovuto superare ben tre provini nell’arco di diversi mesi. Durante il primo incontro con la produzione le è stato chiesto di interpretare una canzone di genere rock-pop italiano e lei, senza pensarci, si è esibita sulle note de La Differenza della Nannini. L’attrice, è bene sottolinearlo, non sapeva nulla della pellicola per cui stava facendo l’audizione. Un segno del destino, che di certo le porterà fortuna.