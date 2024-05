Si intitola “Lucia (stay with me)” la canzone di Liberato pubblicata appena prima dell’uscita del suo film “Il segreto di Liberato”, al cinema dal 9 maggio 2024. Il brano è dedicato ad una ragazza, Lucia per l’appunto, ed è un mix di napoletano e inglese come il cantante è solito fare.

Ecco il testo completo di Lucia (stay with me) e il video musicale pubblicato su YouTube.

Liberato, il testo di Lucia (stay with me)

Pubblicata il 9 maggio 2024, data simbolica per il cantante, ecco il testo completo di Lucia (stay with me):



Addò vaje?

Stay with me

Cu ‘sta voce ca me fa ‘mpazzì



Lu-u-ucia

Nun dà retta a nisciuno

Si staje sempe ‘ncazzata

E nn’saje manco pecché

Sbatte ‘a capa ‘int’ô muro

Lu-u-ucia

Nun dà retta a nisciuno

E si vonno sparlà

Po ‘e chiavammo tutte quante

C”a capa ‘int’ô muro



Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a voce ca me fa ‘mpazzì

All alone (All alone)

Stay with me (Stay with me)

Cu ‘sta voce ca me fa murì

Lu-u-ucia

Nun te piace nisciuno

Lieva a ‘mmiezo ‘st’aniello

Ca faje sulo scemo

A chi guarda ‘sta luna



Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a vocе ca me fa ‘mpazzì

All alone (All alone)

Stay with mе (Stay with me)

Cu ‘sta vocca tu me faje murì



Lu-u-ucia

Nun dà retta â furtuna

Si staje sempe ‘ncazzata

E nun saje manco pecché

Tu te miette a ppaura



Addò vaje? (Addò vaje?)

Stay with me (Stay with me)

Tiene ‘a voce ca me fa ‘mpazzì

All alone (All alone)

Stay with me (Stay with me)

Cu ‘sta voce ca me faje murì

Addò vaje?

Addò vaje?

Addò vaje?



Na vita jittata

Cu uno ca manco te penza

A te stregnere ‘o core

Pure si staje senza

A ll’ammore, t”o giuro, ca te fa ascí pazzo

Si nun stammo assieme

Nun levo ‘a disgrazia

Parrimmo ddoje cazze

Lucì

Addò vaje?

Stay with me

Tiene a voce ca me fa ‘mpazzì

All alone

Stay with me

Cu ‘sta vocca tu me faje murì



Addò vaje?

Addò vaje?

Addò vaje?