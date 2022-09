Il nuovo album di Liberato è uscito, come da tradizione, lo scorso 9 maggio con una serie di brani che sono diventati immediatamente dei successi schizzando nelle classifiche di Spotify. Parliamo di “Partenope”, “Anna”, “Guagliuncella napulitana” e molte altri. Eh sì perché i brani cult di Liberato sono davvero tanti e piacciono in tutta Italia, anche se in dialetto napoletano. Stasera - venerdì 9 settembre - l'attesissima data presso l’Ippodromo Snai San Siro, in piazzale Lotto, a Milano, evento rimandato per due volte a causa del Covid-19. La scaletta è esplosiva: sarà un mix di brani vecchi, come “Gaiola portafortuna”, passando per i successi di Capri Rendez-Vous e le ultime uscite.

Confermata la scaletta del concerto, ci saranno anche Partenope e Me staje appennenn’ amò

Come abbiamo anticipato, il concerto ripercorre i “classici” della musica di Liberato fino ai brani dell'ultimo album, i cui videoclip hanno stregato migliaia di fan. Di seguito la scaletta completa dell'evento:

Anna

Guagliò

Nunneover

Nove maggio

Guagliuncella napulitana

Nun ce penzà

Gaiola portafortuna

Me staje appennenn’ amò

Tu t’e scurdat’ ‘e me

E te veng’ a piglià

Oi Marì

Intostreet

Nunn’a voglio ‘ncuntrà

Partenope

We come from Napoli

A che ora inizia il concerto e come arrivare all'Ippodromo

L'entrata in scena del misterioso cantante partenopeo, di cui recentemente è stata svelata l'identità, ci sarà alle 21.00 circa. Si consiglia però di arrivare sul luogo del concerto almeno un’ora prima. Per evitare il traffico e le code nei parcheggi è caldamente consigliato raggiungere l'Ippodromo di San Siro con i mezzi pubblici. Questi i percorsi possibili:

prendere la linea metropolitana M5 e scendere alla fermata San Siro Ippodromo e poi camminare fino via Aldobrandini per circa 7 minuti;

prendere la metropolitana M1, scendere alla fermata Lotto e proseguire a piedi lungo via Caprilli fino a Piazzale dello Sport per circa 15 minuti.

Biglietti ancora disponibili online

L’evento non è ancora sold out. Sono disponibili alcuni biglietti su Ticketone al costo di 40 euro più i diritti di prevendita. Confermata la validità dei ticket acquistati per le date saltate dello scorso anno.