5 libri da leggere che hanno ispirato i film vincitori dei Golden Globes

Il cinema non è mai stato così ricco di titoli di successo come quest'anno e a rivelarlo è il pubblico in sala, sempre più presente per accogliere le nuove pellicole.

A sancire il successo del film del 2024 hanno contribuito anche i Golden Globes, decretando i vincitori nelle diverse categorie, trattando sia i film che le serie tv, molti dei quali tratti da libri molto noti.

Golden Globes 2024: i migliori film tratti dai libri di successo

L'81esima edizione dei Golden Globes ha decretato i vincitori nelle diverse categorie, passando dai film alle serie tv, includendo diverse categorie, integrando la creazione e la messa in scena da parte degli attori.

Molti dei film vincitori sono nati come adattamenti di opere letterarie di successo che hanno attirato l'attenzione dei registi, con la volontà di portarli in scena e farli conoscere al pubblico in sala.

Nella lista spuntano dei titoli molti famosi che hanno ispirato le pellicole: scopriamo insieme quali sono.

I libri che hanno ispirato i film: da Poor Things a Oppenheimer

Uno dei film maggiormente premiato ai Golden Globes è stato Oppenheimer, pellicola diretta da Christopher Nolan e con un ricco cast composto da Cillian Murphy, Robert Downey JR ed Emily Blunt.

In tre ore, il regista è riuscito a far rientrare le centinaia di pagine scritte da Kai Bird e Martin Sherwin, autori del romanzo da cui è stato tratto il film, in cui viene analizzata la contraddittoria figura di Robert Oppenheimer, il creatore della bomba atomica.

Dall'invenzione al processo: tanti sono gli eventi racchiusi all'interno del film che ha conquistato il pubblico, divenendo uno dei favoriti alla vittoria degli Oscar.

Tale premio sarà però da contendere con Poor Things, pellicola diretta dal regista greco Yorgos Lanthimos, il cui cast può vantare della presenza di Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Defoe.

Vincitore dell'ultima edizione del Festival di Venezia, il film eccentrico e visionario è tratto dall'omonimo romanzo di successo scritto da Alasdair Gray, pubblicato nel 1992, in cui disuguaglianze sociali e ricerca dell'identità ne fanno da padroni.

Da Scorsese a Myazaki: i libri che hanno ispirato i registi di tutto il mondo

Non è finita qui: sono tanti i registi che hanno attinto ai grandi romanzi per dare origine ai film premiati nel 2024.

Tra questi vi è anche Martin Scorsese, regista di Killers of the Flower Moon, una delle pellicole più amate del 2024, adattato dall'inchiesta del giornalista David Grann.

La tribù osage e i gravi omicidi negli anni '20 ne sono protagonisti durante le 3 ore e mezza delle pellicola e nel romanzo da cui è stato tratto.

Anche lo studio Ghibli attinge ai libri con Myazaki, regista del film Il ragazzo e l'airone, uno dei più acclamati nella categoria dei film d'animazione.

Tratto dal romanzo Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka di Genzaburō Yoshino, il film ripercorre la crescita del quindicenne e le difficoltà che dovrà affrontare in questa delicata fase della vita.

Non è finita qui: a volte infatti, sono proprio i progetti nati sullo schermo a ispirare la stesura dei libri.

Il particolare caso del libro nato grazie a The Bear

Non solo film: I Golden Globes premiano anche le serie tv che, nella categoria comedy, ha visto la vittoria incontrastata di The Bear che vede il talento di Jeremy Allen White e Ayo Edebiri.

La serie ha una sceneggiatura originale ma, grazie a lei, è nato un libro scritto proprio da un attore della serie, Matty Matheson, interprete di Neil Faik.

L'attore ha infatti deciso di scrivere un libro dal titolo Cookin’ Somethin’ for College, in cui ha inserito semplici ricette per i giovani studenti universitari alle prime armi, entrando in poco tempo nella classifica dei book seller.

