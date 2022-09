Ligabue è uno dei massimi esponenti della scena musicale rock in Italia. La sua musica ha fatto e continua a far ballare generazioni di persone da anni. Origini emiliane, è da sempre legato alla sua terra. Lo dimostra il fatto che abbia messo su un palco a Campovolo. Ha iniziato la sua carriera negli anni Novanta e da allora non ha mai più smesso. Ogni suo tour colleziona il sold out ovunque in Italia.

Appassionato di cinema, ha diretto Radiofreccia e Made in Italy, i quali hanno vinto entrambi riconoscimenti importanti quali il David di Donatello e i Nastri d’argento, con protagonista l’attore Stefano Accorsi. Proficua è anche la sua attività letteraria; ha scritto Fuori e dentro il Borgo, La neve se ne frega, Lettere d'amore nel frigo, Il rumore dei baci a vuoto e Scusate il disordine.

Ora si esibisce in sette imperdibili appuntamenti all’Arena di Verona. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni sull’evento.

Ligabue all’Arena di Verona: come arrivare, orari e biglietti

Dopo la data a Campovolo lo scorso Giugno in cui ha celebrato trenta anni di carriera, Luciano Ligabue ha scelto l’iconica cornice dell’Arena di Verona per sette date irripetibili. Successivamente, la rockstar affronterà un tour europeo che lo porterà sui palchi di Barcellona, Londra, Parigi e Bruxelles. All’Arena si è esibito il 27 Settembre, ma continuerà il 29 e 30 Settembre, per poi proseguire per il 1, 3, 4 e 6 Ottobre 2022.

Raggiungere l’Arena è molto semplice sia per chi arriva in auto che con i mezzi pubblici. Nel primo caso sono disponibili due opzioni:

prendendo l’autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia e uscendo a Verona Sud

imboccando la A22 Brennero - Modena, raggiungendo il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a Verona Sud. Una volta arrivati all'uscita dal casello autostradale, si segue l'indicazione con la dicitura "tutte le direzioni".

Chi, invece, preferisce i mezzi pubblici, può prendere comodamente il treno o un pullman che ferma a Verona Porta Nuova. Da qui è possibile prendere bus con destinazione Piazza Bra, dove è localizzata l’Arena. In alternativa c’è l’aeroporto di Verona Villafranca che dista circa 10 km dal centro cittadino, con il quale è ben collegato tramite un servizio di navetta.

Le sette date all’Arena sono tutte sold-out, quindi non c’è possibilità di acquistare i biglietti. L’orario di apertura del concerto di ciascuna data è previsto per le ore 21.

Scaletta del concerto

Per quanto riguarda la lista delle canzoni scelte dal rocker, ci saranno sicuramente tutti i suoi successi più importanti senza dimenticare l’ultimo album dal titolo 7.

Ecco la scaletta completa: