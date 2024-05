Chi è Linda Morselli: vita privata e curiosità sulla modella e influencer

Nota agli amanti della cronaca rosa per il quasi matrimonio con Valentino Rossi e la storia d’amore con Fernando Alonso, Linda Morselli è una modella e una influencer molto seguita. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Linda Morselli: chi è la modella e influencer

Classe 1988, Linda Morselli è nata il 15 novembre a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Cresciuta a Limbiate, si è diplomata come perito grafico e poi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Grazie al titolo di Miss Lombardia, nel 2006 è arrivata tra le prime 30 finaliste a Miss Italia, vincendo la fascia di Miss Eleganza.

Nel 2008, Linda è stata scelta come “ombrellina” del MotoGP e ha dato il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Testimonial di tanti brand, ha partecipato a sfilate e shooting fotografici e, nel 2010, al videoclip della canzone Quello che dai di Marco Carta. Nel 2018, la Morselli ha partecipato a Pechino Express 7 – Avventura in Africa dove, in compagnia della migliore amica Rachele Gogar, ha conquistato il terzo posto.

Successivamente, Linda ha preso parte a diversi programmi televisivi, come Drive Up e Casa Marcello. Nel 2024, la Morselli è stata scelta come concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. E’ entrata in gioco a distanza di quattro settimane dalla fine del reality honduregno, insieme ad altri due nuovi naufraghi, ossia: la modella russa Karina Sapsai e l’attore e comico Dario Cassini.

La vita privata di Linda Morselli: chi è il fidanzato?

Linda Morselli è finita spesso al centro della cronaca rosa per le sue storie d’amore. Dal 2012 al 2016 è stata fidanzata con Valentino Rossi. E’ proprio nel ranch di Tavullia che la modella ha avuto un brutto incidente in moto, che l’ha fatta finire in sala operatoria per un delicato intervento al braccio. Disavventure a parte, la loro relazione sembrava andare alla grande, tanto che si parlava di matrimonio. Eppure, è finita dopo quattro anni di amore, per volere di lui. In un’intervista dell’epoca a Vanity Fair, l’influencer ha dichiarato:

Ci siamo trovati di fronte a un ostacolo che avremmo dovuto superare e invece la decisione, più sua a dire il vero, è stata quella di andare avanti ma su strade diverse. La decisione è arrivata dopo un periodo difficile e delicato, soprattutto per Valentino. Ha contato la sua voglia di potersi concentrare su questa sfida, andarsi a riprendere il titolo che gli spetta. Si vede che doveva andare così. Detto questo, una parte di me lo ama ancora e lo amerà per sempre.

Archiviata la storia con Rossi, la Morselli ha avuto un breve flirt con il calciatore Sergio Ramos e poi ha perso la testa per Fernando Alonso. La loro relazione è giunta a conclusione nel 2021 e, nello stesso anno, Linda ha incontrato l’attuale compagno Benjamin Alfonso, attore e scrittore argentino.