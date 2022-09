“La musica è liberatoria, auto terapia. Sono qui perché ho bisogno di un boost di autostima!”

È così che esordisce Linda Riverditi, la diciottenne arrivata ad X-Factor con la sua cover di Coraline dei Maneskin, che riesce a commuovere i giudici ricevendo quattro sì!

La giovane artista conquista il pubblico, ottenendo una standing ovation, con una versione di uno dei brani più poetici dei Maneskin, rivisitato in maniera acustica, versione piano e voce, rendendo il pezzo ancora più introspettivo.

Chi è Linda Riverditi, nuova promessa di X-Factor

Linda Riverditi, classe 2003, vive ad Alba, in Piemonte. Oltre ad essere un’interprete, è anche una cantautrice, tuttavia alle audizioni afferma di voler riservare per sé i suoi inediti attualmente, non sentendosi ancora a suo agio nel condividerli con un grande pubblico durante un’esibizione.

Nonostante il suo arrivo molto timido, la performer si dimostra grintosa e coinvolgente, come si evince anche dal suo look, e dal suo account Instagram, dove si mostra senza filtri.

Il suo successo sul palco di X-Factor diventa segno d’orgoglio per tutto il suo paese. A testimoniarlo anche il pensiero di Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, il quale esprime il supporto suo e di tutta la comunità, la quale “sogna” con Linda. La giovane si presenta alle audizioni con la madre, ed è possibile notare tutta la sua emozione, paura, e il grande amore per la figlia, che sul palco si espone come una giovane grande donna.

L'interpretazione di Coraline nella prima serata di X-Factor

Linda con la sua voce trasmette tutte le sensazioni raccontate da Damiano, autore del brano, fondendo il vissuto di Coraline con il suo, “buttando fuori il veleno” come le dice Dargen D’amico, uno dei giudici. L’esibizione lascia di stucco tutta la giuria, che sottolinea, ognuno in maniera propria, come la giovane ragazza sia riuscita a suscitare qualcosa, manifestando agli altri il potere terapeutico della musica, da lei provato.

Possiamo sicuramente affermare che il pieno consenso dei giudici di X-Factor, sia stato sicuramente il boost di cui la concorrente necessitava, dandole direttamente il benvenuto all’interno del talent.

Durante la performance della ragazza, è possibile notare dalle inquadrature sui giudici, il loro sguardo catturato, quasi addolorato, momento che riesce a trasportare gli ascoltatori nelle emozioni da lei provate, nonché a sua volta provate da Damiano, leader dei Maneskin. A tal proposito, Giorgia Soleri, giovane scrittrice e partner del frontman scrive su Twitter in merito alla performance: “Grazie Linda, brividi ovunque.” Il commento non è casuale, infatti Damiano ha dedicato il brano proprio alla fidanzata.

Il giudizio dei quattro giudici

Fedez, durante il suo giudizio, parla di maturità artistica, in quanto assumersi la responsabilità di un brano del genere potrebbe essere una scelta terribilmente immatura, se suonato in maniera acerba, ma anche una scelta molto consapevole, come nel caso di Linda, che riesce a far proprio il pezzo con una versione così privata, mostrando un’immagine di sé forte, ma vulnerabile.

Rkomi in questo senso comprende il mondo che si cela dietro alla giovane, mostrando il suo interesse nel voler scoprire tutte le sfumature nascoste dentro di lei.

Dargen invece si focalizza sul rendere proprio un brano, esternando la capacità di farsi inondare dal pezzo, per far sì che possa diventare espressione del tuo vissuto, farlo tuo, e far sì che chi ti ascolta possa comprendere la tua capacità di dar vita quasi ad un nuovo prodotto, piuttosto che una mera cover che imita l’originale.

La quarta giudice Ambra Angiolini, che ancora con occhi lucidi, non ha molto da aggiungere. Tuttavia, fa un commento molto particolare, infatti afferma il fatto che Linda “non abbia paura di sentire”, e ciò attesta il potere comunicativo della nuova artista del talent.

Il messaggio però sicuramente più importante e più sentito, viene scritto direttamente da Damiano, che su twitter si complimenta con la cantante, definendo la sua esibizione “un regalo gigante” poiché ha contribuito a trasformare il brano in una poesia “ancora più vera”.