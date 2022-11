LOL, il programma a puntate più divertente di sempre, è arrivato alla sua terza edizione, dopo il successo di Generazione Lol, format dedicato ai giovani in cui ha vinto il tiktoker sardo Dany Cabras. In modo completamente inaspettato, su Amazon Prime è andato in onda un video in cui vengono ”annunciati” a sorpresa i nomi del cast.

Ma si tratta di una sfida: i telespettatori devono indovinare l'identità dei comici in base alla loro risata! Se per alcuni non ci sono dubbi, considerando il timbro unico e distinguibile, per altri è più complesso. Ma veniamo al dunque, ecco chi sono i nomi che vedremo presto in tv.

LOL 3, annunciato il cast con un simpatico gioco: ecco chi sono i comici

Per coloro che non aspettano altro che vedere le nuove puntate di LOL 3 ci sono importanti novità. Come abbiamo anticipato, il video pubblicato sui social da Amazon Prime ritrae i nuovi comici/concorrenti di spalle e incappucciati. Riconoscere la loro identità è difficile dato che gli autori hanno pensato bene di alterare la voce con effetti speciali. Qualcuno però è riuscito nell'impossibile perché il genere di battute e le risate di alcuni di loro sono inconfondibili. Di chi parliamo?

Ecco i comici che faranno sicuramente parte del cast di LOL 3: Chi ride è fuori che hanno svelato la loro identità:

Luca Bizzarri

Paolo Kessisoglu

Francesco Mandelli

Helbert Ballerina

Marta Filippi

Brenda Lodigiani

Nino Frassica

Fabio Balsamo, dei The Jackal

Rocco Tanica

Giovanni Storti del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”

Quando esce LOL 3, dobbiamo aspettare il nuovo anno

Svelato il cast, non resta che aspettare la messa in onda del programma. Una data ufficiale ancora non c'è: né Fedez né altri co-conduttori hanno dato comunicazioni precise al riguardo. Sicuramente si dovrà attendere il nuovo anno; plausibilmente la nuova edizione uscirà tra febbraio e marzo 2023, analogamente alle passate edizioni. Come le precedenti, le puntate andranno in onda su Amazon Prime Video.