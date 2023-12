Chi sono i partecipanti di LOL 4 - Chi ride è fuori? Finalmente il cast è stato svelato e quest'anno ci saranno molti volti noti del cinema e della televisione italiana. Insieme a loro parteciperanno anche altri attori comici emergenti ma già noti al pubblico.

Sono stati svelati i partecipanti di LOL 4 - Chi ride è fuori: ecco i nomi

I nomi dei prossimi concorrenti di LOL 4 sono i seguenti:

• Diego Abatantuono;

• Edoardo Ferrario;

• Angela Finocchiaro;

• Maurizio Lastrico;

• Aurora Leone;

• Lucia Ocone;

• Giorgio Panariello;

• Claudio Santamaria;

• Rocco Tanica.

Il cast promette molto bene in quanto ci sono veri e propri comici esperti che daranno del filo da torcere ai loro avversari in gara. Attori come Abatantuono, Angela Finocchiaro, Lucia Ocone e Giorgio Panariello sono i papabili per la vittoria della quarta edizione di LOL. Non vanno però sottovalutati gli altri avversari che sicuramente renderanno la vita difficile anche ai concorrenti più esperti.

A condurre la trasmissione ci sarà Fedez, affiancato da Frank Matano e Pasquale Petrolo, in arte Lillo.

Il format della trasmissione

LOL - Chi ride è fuori è basato sul format giapponese Documental. Le regole del gioco, sebbene siano severe, sono molto semplici: non bisogna ridere. Qualora si dovesse ridere si andrebbe incontro ad una sanzione: l'ammonizione. La seconda risata, dunque, comporterebbe l'espulsione dal programma.

Tutti i concorrenti hanno come obiettivo far ridere i loro avversari e devono partecipare attivamente al gioco. La durata è di 6 ore e qualora non ci fosse un vincitore in questo arco temporale, i due migliori concorrenti o i due concorrenti rimasti in gara si sfideranno senza limiti di tempo. I due finalisti possono anche mettersi d'accordo ed essere proclamati vincitori ex-aequo.

Il montepremi è di 100.000 euro e sarà devoluto completamente in beneficenza dal vincitore del gioco.

L'albo d'oro

LOL - Chi ride è fuori è sempre stato un grande successo ed è tra le trasmissioni in streaming più apprezzate dal pubblico. Le scorse edizioni hanno avuto riscontri positivi da parte del pubblico e della critica e hanno permesso a molti attori comici di trionfare in questo gioco consacrando ancora di più il loro talento. A tal proposito ecco l'albo dei vincitori delle tre edizioni di LOL.

Nel 2021, anno della prima edizione, si è distinto Ciro Priello, dei The Jackal, che ha devoluto il ricavato ad ActionAid.

Nel 2022, anno della seconda edizione, ha trionfato Maccio Capatonda, nome d'arte di Marcello Macchia, che ha devoluto il ricavato al WWF.

Nel 2023, anno della terza edizione, hanno vinto invece, per la prima volta nella storia di LOL, due concorrenti: Fabio Balsamo, dei The Jackal, e Luca Bizzarri, del duo Luca e Paolo. I due attori hanno devoluto il ricavato (50.000 euro e 50.000 euro) a due ONLUS: AS.IT.O.I. e ABEO.