"LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro", quando escono le nuove puntate e dove vederle

Il Mago Forrest, concorrente della seconda stagione di "LOL: Chi ride è fuori", conduce il nuovo show "LOL Talent Show". Il programma è da non perdere, perché il vincitore entra direttamente nel cast di "LOL: Chi ride è fuori" 4.

Dal mondo di LOL, apprezzatissimo dal pubblico italiano, arriva "LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro", spin-off in cui dei giudici d'eccezione decreteranno il decimo concorrente della prossima stagione di "LOL - Chi ride è fuori". I giudici in questione sono Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, che devono valutare le esibizioni di comici professionisti, comici amatoriali e artisti di ogni genere. Alla fine del programma, solo uno verrà scelto per il cast della nuova stagione. Il divertimento è assicurato. Scopriamo quindi quando escono le nuove puntate di "LOL Talent Show" e dove vederle.

Quando escono le nuove puntate di "Lol Talent Show"?

"LOL Talent Show: Chi fa riedere è dentro" è composto da cinque episodi. I primi due sono visibili dal 22 febbraio, il terzo e il quarto dal 29 febbraio, mentre l'ultimo episodio è disponibile dal 7 marzo.

I primi quattro episodi sono stati girati a Milano e Napoli, mentre il gran finale è stato registrato a Roma.

Dove vedere "LOL Talent Show"?

Allo Show, oltre ai concorrenti e ai giudici, partecipano diverse personalità del mondo dello spettacolo italiano. Infatti, gli episodi 3 e 4, registrati al Teatro Bellini di Napoli, vedono come ospiti i comici Fabio Balsamo e Maria Di Biase.

Nel finale invece, registrato al Teatro Brancaccio di Roma, c'è un ospite super atteso: l'amatissimo Lillo.

Lo show è assolutamente da vedere ed è disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Chi ha vinto tutti i LOL?

"LOL - Chi ride è fuori" è un game show italiano distribuito da Prime Video. Il format del programma prevede che dieci comici rimangano rinchiusi in una casa per sei ore consecutive, con l'obiettivo di far ridere gli altri concorrenti con qualsiasi modalità e mezzo.

Chi cede e ride viene ammonito con un cartellino giallo dal conduttore, che osserva i giocatori dalla cosiddetta "control room" mediante un sistema di telecamere. In caso di seconda ammonizione, si viene espulsi con un cartellino rosso.

Lo Show, iniziato nel 2021, è giunto alla sua quarta edizione. Ecco quali sono tutti i vincitori:

Quando esce Lol 4?

La quarta stagione di "LOL - Chi ride è fuori" uscirà in due parti: i primi quattro episodi l'1 aprile 2024 e gli ultimi due episodi l'8 aprile. Tra i partecipanti ci saranno molti volti noti del cinema e della televisione italiana.