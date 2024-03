Lola Indigo: chi è, età, carriera, vita privata

Chi è Lola Indigo? Artista spagnola con un talento immenso, si è fatta notare ed amare in tutta la nostra Nazione grazie ad una hit estiva realizzata con cantanti italiani. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Lola Indigo: luogo di nascita, età, carriera, singoli, album

Lola Indigo, pseudonimo di Miriam Doblas Muñoz, è nata a Madrid, capitale spagnola, il 1 aprile 1992, sotto il segno dell'Ariete. Attualmente ha 31 anni, ma tra meno di un mese spegnerà 32 candeline. Nonostante sia nata a Madrid, Lola Indigo ha vissuto a Granada, in Andalusia. La cantante spagnola ha iniziato a farsi strada nel mondo della musica a partire dal 2010, quando a soli 18 anni ha partecipato al talent show Fama Revolution. All'epoca il suo pseudonimo era Mimi.

Nel 2017 ottiene molta più notorietà in quanto viene scelta tra i finalisti della nona edizione di Operación Triunfo. Purtroppo però il suo cammino fu molto breve perché fu eliminata per prima. Anche la sua partecipazione a Fama Revolution non ebbe il successo sperato perché si classificò solo 23esima.

Miriamo Doblas Muñoz, però, nel 2018, cambia completamente strada rimanendo comunque nel mondo della musica e diventa Lola Indigo. Da quel momento la cantante riesce ad ottenere il successo sperato già dopo il suo primo singolo di debutto: Ya no quiero ná, che si piazza al terzo posto della classifica spagnola dei singoli ed ottiene anche un doppio disco di platino.

Lola Indigo pubblica anche altri due singoli che confermano il suo talento: Mujer bruja e Maldición. I brani menzionati, insieme a Ya no quiero ná, sono contenuti tutti nell'album di esordio della cantante spagnola: Akelarre, uscito nel 2019.

Lola Indigo è un treno in corsa e non ha intenzione di fermarsi e nel 2021 fa uscire anche il suo secondo album: La nina. Nel 2020, poco prima dell'uscita dell'album, ha pubblicato anche un altro brano di successo rientrato nella top 5 spagnola: 4 besos.

Dopo aver raggiunto la fama nella sua Nazione, Lola Indigo conquista anche i palchi internazionali diventando una star in Italia. Nel 2022, insieme ad Elettra Lamborghini e Rocco Hunt, realizza la hit di successo Caramello, che era entrata nella top 10 italiana delle canzoni estive.

Nel 2023, Lola Indigo, ha pubblicato il suo ultimo album: El dragón, che nella classifica di fine anno, in Spagna, si è piazzato al 16esimo posto. Tale album, però, è stato anche al primo posto per un determinato periodo di tempo durante il 2023.

La vita privata di Lola Indigo

Lola Indigo è un'artista molto giovane e sebbene sia considerata una vera e propria star sia in Spagna che in Italia è estremamente riservata. Non si conosce nulla della sua vita privata e, dispiace deludere i più curiosi, non sappiamo nemmeno se sia fidanzata o meno in quanto la cantante non ha reso noto tale informazione.

La cantante spagnola ha un profilo Instagram ufficiale e verificato: @lolaindigo. L'artista è seguita da più di 2 milioni di persone ed è solita condividere foto relative alla sua attività professionale. Non mancano alcuni scatti di vita quotidiana.

