Gli amori di Loredana Bertè: ecco chi sono gli ex fidanzati famosi

Non solo una carriera fatta di alti e bassi, anche la sua vita sentimentale è stata un continuo sali e scendi. Stiamo parlando di Loredana Bertè, cantante che negli ultimi anni si è presa diverse rivincite. Vediamo chi sono i fidanzati famosi più importanti che ha avuto al suo fianco.

Loredana Bertè: tutti i fidanzati della cantante

"E sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza", canta Loredana Bertè nella canzone Pazza che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2024. In questo suo non amarsi, un peso importante lo hanno avuto gli uomini che ha avuto accanto. Sono stati tanti i fidanzati che l'artista ha collezionato, alcuni più importanti degli altri, molti definiti da lei stessa come "errori che sono serviti" ma che oggi non rifarebbe.

Due i matrimoni che hanno visto Loredana arrivare all'altare, uno con Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, e l'altro con il tennista Bjorn Borg. In merito a quest'ultimo, intervistata nel programma Belve, la Bertè ha raccontato:

Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare. (...) Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata.

Il matrimonio con Borg è finito per il pessimo carattere del tennista, che era possessivo e ossessivo, nonché per le continue interferenze della mamma di lui.

I fidanzati di Loredana Bertè: da Adriano Panatta a Mario Lavezzi

Anche se i matrimoni sono stati soltanto due, Loredana Bertè ha avuto tanti altri fidanzati famosi. Tra questi spiccano il tennista Adriano Panatta e il cantautore Mario Lavezzi. La relazione con il primo è durata circa un anno. In merito, la cantante ha raccontato:

Fu un vero e proprio colpo di fulmine: appena lo vidi, pensai ‘Lui è mio. E lui aveva pensato la stessa cosa. Per me è stato il primo amore, forte, passionale, puro, positivo. Poi però mi lasciò per sposare una ragazza che poi è ancora la mia migliore amica.

La storia d'amore con Lavezzi, invece, è durata cinque anni. Il paroliere, intervistato dal Corriere della Sera, ha definito così la loro unione:

Abbiamo avuto una relazione per 5 anni, 2 di idillio e 3 di massacro. (...) Eravamo spiriti liberi e non molto fedeli. Mi ricordo che una sera tornai a casa tardi e Loredana mi ruppe una chitarra in testa. Ma eravamo giovanissimi, avevamo poco più di vent’anni. (...) Per me è stata l’università, 5 anni di lei in un rapporto non solo professionale ma anche sentimentale. Un rapporto che ha dato ottimi frutti. Lei era molto impegnativa e lo è ancora, ma sono molto felice che lei stia vivendo una nuova gioventù

Durante la loro love story, la Bertè e Lavezzi hanno dato vita anche a diverse collaborazioni musicali di livello. Tra i fidanzati famosi della cantante si ricorda anche Red Canzian dei Pooh, ma la loro relazione è durata un battito di ciglia.