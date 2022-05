Conosciamo meglio Lorella Boccia, dalle sue prime esperienze come ballerina al successo trovato ad Amici di Maria De Filippi fino alla conduzione di Made in Sud accanto al rapper Clementino.

Dopo uno stop a causa del Coronavirus che ha contagiato entrambi i nuovi conduttori di Made in Sud, il programma ritorna ad allietare la prima serata del pubblico di Rai 2 a partire da lunedì 16 maggio. Accanto al rapper Clementino c'è la ballerina Lorella Boccia. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sul percorso artistico che l'ha portata a cocondurre il programma comico della Rai.

Made in Sud, insieme a Clementino ritorna anche Lorella Boccia

Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata (Napoli), il 27 dicembre 1991 sotto il segno zodiacale del Capricorno. La passione per la danza caratterizza la sua vita sin da bambina e condivide lo stesso amore per questa disciplina con la madre. Si diploma alla scuola di danza Harmony di Arnaldo Angelini e successivamente intraprende la carriera di ballerina al Teatro San Carlo di Napoli.

A 18 anni lascia la città partenopea per trasferirsi a Roma e lì dapprima entra nel corpo di ballo di Colorado, per poi prendere parte anche a programmi cone L'anno che verrà e Tale e quale show, sempre come ballerina. Ma il successo per la giovane ragazza arriva grazie alla sua partecipazione come allieva ad Amici di Maria De Filippi.

Da allieva di Amici a Venus Club

Nel 2013 Lorella Boccia viene presa nella scuola di talenti di Maria De Filippi. Quell'anno a vincere è il rapper Moreno, ma la Boccia riesce a farsi notare grazie al proprio talento e l'eleganza innata nei movimenti. Nello stesso anno infatti è la prima ballerina italiana ad essere ingaggiata per il film Step Up: All In, con Rayan Guzman e Briana Evigan.

Tre anni dopo, nel 2016 ritorna ad Amici, ma come professionista e dal 2018 al 2019 ne conduce il day-time insieme a Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta (anche lui tra i ballerini professionisti della scuola di Canale 5). Da questa prima esperienza come davanti alla telecamera in altre vesti per la ballerina, ne seguiranno poi altre, tra cui l'ultima (ma solo in ordine di tempo) con Made in Sud.

Nel 2021 a Lorella Boccia viene affidata la conduzione di Venus Club, talk show della seconda serata di Italia 1. Lorella ha così l'opportunità di affinare le doti da conduttrice anche grazie alla presenza di due personalità già navigate. Accanto a lei infatti ci sono Iva Zanicchi e Mara Maionchi.

Vita privata e curiosità

Lorella Boccia è sposata con Niccolò Presta, da cui ha avuto anche una bambina, Luce Althea nata nel 2021. Presta è un manager e produttore che ha seguito le orme del padre: il famoso Lucio Presta, imprenditore e rappresentante di diversi personaggi celebri come Paolo Bonolis, Paola Perego (che di Presta padre è anche la terza moglie), Stefano De Martino e Lorella Cuccarini.

A proposito di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, Lorella Boccia è legata in qualche modo ad entrabe queste due figure. Il filo conduttore, come si può facilmente immaginare, è la danza e la partecipazione ad Amici. Ma non solo. Lorella infatti è stata chiamata così dalla madre proprio in omaggio alla Cuccarini mentre condivide con Stefano De Martino proprio la conduzione di Made in Sud. L'ex ballerino e marito di Belen Rodriguez infatti ha tenuto le redini dello show nel 2020.