Chi è Lorella Cuccarini: vita, carriera, marito e figli della poliedrica showgirl

Lorella Cuccarini è una delle artiste e showgirl più amate dagli italiani. Nella sua lunga carriera, ha fatto spettacolo a tutto tondo: ha condotto programmi televisivi, recitato in film, fiction e a teatro, ha ballato e ha fatto la cantante.

Scoperta da Pippo Baudo a metà degli anni ’80, Lorella Cuccarini ha cominciato una carriera incredibile che l’ha portata, tra le tante cose, sui palchi più importanti d’Italia.

Da ormai quattro anni, Lorella è anche uno dei volti del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla poliedrica artista che da quasi quarant’anni conquista il cuore degli italiani.

Chi è Lorella Cuccarini: vita e carriera della poliedrica artista

Lorella Cuccarini nasce il 10 agosto 1965 a Roma. I suoi genitori, Vero Cuccarini e Marta Persili, si separano quando la showgirl aveva solo 10 anni ed è un duro colpo per lei, che per alcuni anni perde i rapporti con il padre. Lorella ha due fratelli: Roberto e Maria Luisa.

La passione per lo spettacolo nasce già quando Lorella era una bambina e a 9 anni si iscrive alla scuola di danza di Enzo Paolo Turchi. Non è neanche maggiorenne quando appare in TV per la prima volta, a 12 anni, in una puntata del varietà Ma che sera di Raffaella Carrà. Dopo, lavora come ballerina di fila in alcuni programmi televisivi e spot pubblicitari.

Subito dopo essersi diplomata al liceo linguistico, Lorella Cuccarini è scoperta da Pippo Baudo che nel 1985 la ingaggia per affiancarlo nella conduzione di Fantastico, in onda il sabato sera su Rai Uno.

Da quel momento, Lorella non lascerà mai più il mondo dello spettacolo e solo pochi anni segue Baudo in Mediaset e insieme conducono il varietà Canale 5 Festival. Poi, entra a far parte del cast del programma Odiens di Antonio Ricci, insieme a Ezio Greggio, Gianfranco D’Angelo e Sabrina Salerno. Lorella canta la sigla del programma, il brano La notte vola, che contribuisce molto al suo successo.

Negli anni ’90, l’artista riscuote sempre più successo anche grazie al sodalizio professionale con il collega e amico Marco Columbro con il quale conduce diverse edizioni di Buona domenica e Paperissima. In quegli stessi anni, per la brillante conduzione, Lorella Cuccarini è la prima donna a vincere due volte di seguito il Telegatto come Personaggio televisivo femminile dell’anno.

Nel 1993, co-conduce il suo primo Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo. Torna sul palco del Teatro Ariston due anni dopo, nel 1995, ma questa volta gareggia tra i Big con il brano Un altro amore no, scritto dal produttore Silvio Testi, che dal 1991 è suo marito.

Durante la sua carriera, Lorella Cuccarini pubblica tre album da solista:

• Lorel, uscito nel 1986

• Voci, pubblicato nel 1993

• Voglia di fare, uscito dopo la partecipazione a Sanremo del 1995 e prodotto dal marito della cantante

Nella seconda metà degli anni ’90, Lorella conduce altri programmi Mediaset tra cui Buona Domenica con Amadeus e poi con Claudio Lippi, La grande avventura con Marco Columbro e La stangata – Chi la fa l’aspetti insieme a Enzo Iacchetti. Infine, debutta a teatro con Grease – Il musical.

All’inizio degli anni Duemila, la showgirl è costretta a ritirarsi dalle scene per un periodo a causa di un tumore alla tiroide, guarito completamente grazie a un intervento. Nel 2002, Lorella affronta anche il lutto per la comparsa di sua madre, a cui era molto legata.

Lorella Cuccarini ritorna a tempo pieno sulle scene solo nel 2008, quando conduce La sai l’ultima? con Massimo Boldi. Nel 2009 lascia Mediaset per passare a Sky. Nel 2010, Lorella torna a teatro con il musical di successo Il pianeta proibito.

Nel 2011, Lorella riceve l’importante onorificenza di Commendatore della Repubblica.

Dal 2011 al 2013, la showgirl torna in Rai dopo sette anni per condurre Domenica In. Nel 2014, invece, Lorella recita nel musical Rapunzel, interpretando il ruolo di Madre Gothel.

Dal 2015 al 2020, Lorella Cuccarini è spesso ospite in diversi programmi televisivi. Nel 2020 entra a far parte del cast di uno dei talent show più amati, Amici di Maria De Filippi. Nel programma, da ormai quattro anni, Lorella ricopre il ruolo di insegnante di canto.

Il 10 febbraio 2023 è ospite alla serata cover del Festival di Sanremo e duetta con il cantante in gara Olly sulle note di La notte vola.

Nel 2024, Lorella Cuccarini co-conduce per la sua seconda volta il Festival di Sanremo, questa volta al fianco di Amadeus. La showgirl è presente durante la quarta puntata del Festival e conduce la serata duetti.

Chi è il fidanzato di Lorella Cuccarini: un amore che dura da trent’anni

Lorella Cuccarini sta insieme a Silvio Capitta, conosciuto con lo pseudonimo di Silvio Testi, da oltre trent’anni. I due si sono sposati nel 1991.

Silvio Testi, nato nel 1954, è un produttore discografico, teatrale e televisivo, oltre che un autore di canzoni. Dal 1987, Testi dirige la sua casa di produzione, la Triangle Production.

I due hanno superato alti e bassi, e la loro relazione è solida da ormai più di trent’anni. In una recente intervista, Lorella ha inoltre rivelato che le piacerebbe molto diventare nonna.

Quanti figli ha Lorella Cuccarini?

Dal matrimonio con Silvio Testi, Lorella Cuccarini ha avuto quattro figli.

La prima è nata nel 1994, si chiama Sara, ha studiato Marketing e lavora nel settore immobiliare.

Due anni dopo, nel 1996, la showgirl ha dato alla luce Giovanni, che si è da poco laureato all’Università di Warwick in Inghilterra.

Nel 2000, infine, sono nati i due gemelli Chiara e Giorgio. Chiara gioca a calcio nella squadra femminile della Roma, mentre Giorgio è impegnato negli studi universitari.

Chi è il fratello di Lorella Cuccarini?

Lorella Cuccarini ha un fratello a cui è molto legata e il suo nome è Roberto Cuccarini. I due condividono la passione per la danza e lo spettacolo: infatti, negli anni ’80 anche Roberto faceva il ballerino nei programmi di varietà in TV.

Tuttavia, Roberto ha lasciato il mondo dello spettacolo, scegliendo di percorrere altre strade. Conclusa la carriera di ballerino, il fratello della showgirl ha studiato Comunicazione e dal 1992 è il presidente e l’amministratore delegato della società di comunicazione integrata One Organization Srl. Nel 2021, Roberto ha fondato la testata online Wootune, che parla di musica e intrattenimento.