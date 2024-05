Attrice, ballerina e conduttrice, Lorenza Mario vanta una carriera di oltre trent’anni, che l’ha vista anche fare parte della grande famiglia de Il Bagaglino. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua vita, sia professionale che sentimentale.

Lorenza Mario: chi è l’attrice, ballerina e conduttrice veneta

Classe 1969, Lorenza Mario è nata il 9 ottobre a Camposampiero, in provincia di Padova, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Appassionata di ballo e canto fin da bambina, è diventata ballerina professionista danzando con la compagnia Veneto Balletto e ha iniziato a studiare musica arrivando a pubblicare il primo singolo solo nel 2018. Dopo il diploma al Liceo Linguistico, nel 1990 ha debuttato a teatro.

Lorenza è arrivata in televisione sempre nei primi anni Novanta, nel corpo di ballo di programmi di successo, quali: Acqua Calda, Il grande gioco dell’oca, Buona domenica, Re per una notte e Fantastica Italiana. Nel 1996 è entrata a far parte di uno dei format più famosi dell’epoca, ossia Il Bagaglino, dove ha lavorato per tre anni. Intervistata nel programma Oggi è un altro giorno, ha raccontato:

Mi chiamò Pingitore. Lui mi disse: ‘Lorenza, io vorrei chiederle se lei ha piacere di essere la prima donna del Bagaglino. Te la senti?’. Io volevo dirgli no a questa domanda, però alla fine una settimana dopo stavo al Bagaglino.

Nel 1998, la Mario ha mosso qualche passo anche come attrice, entrando nel cast di due miniserie di successo: I misteri di Cascina Vianello e Provincia segreta. L’anno dopo è stata prima ballerina e poi conduttrice di Domenica In. Successivamente, tranne che in sporadiche occasioni, si è dedicata soprattutto al teatro, recitando e ballando in musical e commedie.

Tra le ultime apparizioni televisive si ricordano Tale e Quale Show di Carlo Conti, L’anno che verrà di Amadeus e Amici di Maria de Filippi nel 2018. In quest’ultimo ingaggio, Lorenza è stata docente di una masterclass sul musical. Nel 2024, la Mario è tournée con i colleghi Garrison Rochelle e Barbara Cola con lo spettacolo Saranno Famosi.

La vita privata di Lorenza Mario: chi è il marito?

Nel 2001, la Mario ha sposato il tenore Alessandro Safina. Dalla loro unione è nato un figlio, Pietro, venuto alla luce nel 2002. A distanza di dieci anni dal sì, la coppia ha deciso di divorziare. Da quel momento, l’attrice ha iniziato una relazione che dura ancora oggi, quella con l’imprenditore e manager Federico Piron, presidente di Khyimeia Group. In merito al rapporto con il compagno, Lorenza ha dichiarato: