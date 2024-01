Chi è Lorenzo Zurzolo: tutto sull'attore di Baby, Diabolik e La storia nominato agli Oscar

Classe 2000, Lorenzo Zurzolo è una giovane promessa del piccolo e grande schermo. Da ormai alcuni anni, infatti, Zurzolo si è fatto conoscere dal pubblico per il suo talento nei ruoli più disparati, cominciando con una piccola parte nella celebre fiction Rai Don Matteo, per poi arrivare a recitare in un film che ha ricevuto una nomination agli Oscar.

Ecco chi è Lorenzo Zurzolo.

Chi è Lorenzo Zurzolo: vita, carriera, nomination agli Oscar e i ruoli in La storia, Diabolik e Baby

Lorenzo Zurzolo nasce a Roma, il 21 marzo 2000. Come lui stesso ha raccontato in diverse interviste, la sua passione per il mestiere di attore è nata quando era un bambino e ha chiesto ai genitori di potersi iscrivere a un corso di teatro. Il suo esordio, infatti, è stato proprio a teatro, interpretando Pinocchio in uno spettacolo di Giorgio Albertazzi.

Nello stesso periodo, quando aveva 7 anni, è comparso per la prima volta in TV, in una pubblicità al fianco di Francesco Totti. L'anno dopo, all'età di otto anni, debutta nel mondo delle fiction, con piccoli ruoli nelle serie Amiche mie e Don Matteo.

Nel 2012 esordisce al cinema, nel film Una famiglia perfetta, diretto da Paolo Genovese**. Da quel momento, Lorenzo ha deciso che avrebbe voluto fare l'attore per tutta la vita. In un'intervista, parlando del film di Genovese, ha detto:

Penso di essermi innamorato di questo lavoro a 12 anni, sul set del film di Paolo Genovese, Una famiglia perfetta. Quel ruolo era fighissimo.

Successivamente, ha recitato in numerose serie in TV e in streaming. Il ruolo che lo ha reso noto al grande pubblico è quello di Niccolò nella serie Netflix italiana Baby, con Benedetta Porcaroli e Alice Pagani, in onda per 3 stagioni dal 2018 al 2020. Nello stesso periodo, Lorenzo si è diplomato al liceo linguistico.

Nel 2020, sempre per Netflix, Zurzolo ha interpretato Vincenzo nel film Sotto il sole di Riccione, sulla storia di alcuni ragazzi alle prese con avventure estive.

Nel 2021 ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista, interpretando Lodo nel film Morrison, diretto da Federico Zampaglione. Per la sua interpretazione in Morrison, Lorenzo ha vinto il premio Nastro d'argento, il più antico premio cinematografico italiano.

Nel 2022, Lorenzo Zurzolo ha recitato nel film EO di Jerzy Skolimowski, una coproduzione italo-polacca che ha vinto un premio al Festival di Cannes 2022 e ha ricevuto una nomination agli Oscar come Miglior film internazionale. EO, rifacimento del classico Au hasard Balthazar di Bresson, è la storia di un asino liberato da un circo polacco che parte per un viaggio attraverso l'Europa per raggiungere l'Italia. Grazie a questo film, Zurzolo ha realizzato il sogno di partecipare alla cerimonia degli Oscar. Ecco cosa ha detto:

Sembrerà una banalità ma andare alla notte degli Oscar è un sogno che si realizza. Ho seguito le nomination in diretta e quando è stato citato EO ho esultato come un pazzo. Solo lavorare a questo film è stato un traguardo, la candidatura è un onore che mi fa emozionare.

Sempre nel 2022, Zurzolo ha recitato nella serie Amazon Originals Prisma e ha interpretato di nuovo il ruolo di Vincenzo nel film Netflix Sotto il sole di Amalfi, sequel di Sotto il sole di Amalfi.

Nel 2023 ha interpretato Diabolik ventenne nel film dei Manetti Bros Diabolik - Chi sei?, il secondo capitolo della saga cinematografica con Giacomo Giannotti, Miriam Leone e Monica Bellucci, adattamento dell'omonimo fumetto.

Nel 2024, Lorenzo Zurzolo torna in televisione con la fiction Rai 1 La storia, tratta dal romanzo di Elsa Morante. La storia, la prima tra le attesissime nuove fiction Rai del 2024, racconta di Ida Ramundo, una maestra elementare che durante il fascismo e l'oscuro periodo delle leggi razziali è costretta a nascondere il fatto di essere ebrea. Lorenzo interpreta il ruolo di Carlo Vivaldi, il cui vero nome è in realtà Davide Segre, un giovane ebreo sopravvissuto alla deportazione della sua famiglia che si unisce alla lotta partigiana.

La vita privata di Lorenzo Zurzolo: chi è Allegra Danese, la misteriosa fidanzata del giovane attore

Lorenzo Zurzolo non ama parlare della sua vita privata. Di questa, infatti, si sa molto poco. Secondo alcuni rumors, tuttavia, Lorenzo sarebbe fidanzato dal 2020 con Allegra Danese, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo.

I fan di Lorenzo Zurzolo seguono con attenzione i video su TikTok di Allegra, in cui sembra che ogni tanto compaia qualche fotogramma di Lorenzo.