Amate viaggiare e vi piace farlo anche con la mente? Adorate le storie d'amore dalla lacrima facile, vere o di finzione che siano? Allora non potete perdere l'occasione di tuffarvi nella visione di Love & gelato, la commedia romantica diretta da Brandon Camp e tratta dal libro omonimo scritto da Jenna Evans Welch è disponibile su Netflix. Ecco tutti i dettagli sul film!

Love & gelato, la trama del film

Lina è una ragazza di Brooklyn di 17 anni che aveva programmato un viaggio a Roma con la madre, prima di entrare al college e prima che questa morisse. Si ritrova così a partire da sola, per commemorare la donna che l'ha messa al mondo esaudendo il desiderio di vedere la città eterna al suo posto.

Nella Capitale italiana viene ospitata da Francesca, migliore amica d'infanzia della madre di Lina. Qui lei che ha sempre preferito il suo mondo, fatto delle cose che più le piacciono, spinta dall'allegria del posto si aprirà sempre di più al mondo esterno. La madre l'accompagnerà in qualche modo attraverso le parole su un diario, che aiuterà Lina a sentirla un po' più vicina.

Tra un monumento e un gelato comunque, la giovane Lina troverà anche tempo per l'amore. Il suo cuore infatti si mostrerà diviso tra Lorenzo e Alessandro, che non potrebbero essere più diversi di così.

Il cast con alcuni dei volti già visti su Netflix

A prestare il volto a Lina, la protagonista di Love & gelato è Susanna Skaggs. Con lei ci sono anche Valentina Lodovini, che interpreta Francesca e che ha preso parte ad altri film italianissimi come Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord e Generazione 1000 euro, Tobia De Angelis che abbiamo già visto in Made in Italy - Una casa per ritrovarsi e Saul Nanni che ha recitato invece in Sotto il sole di Riccione.

Completano il cast infine Owen McDonnell, Anjelika Washington, Alex Boniello, Luca Seta e Claudia Stecher. Curiosi di vedere (o di rivedere) i film che abbiamo citato? Anche questi, come Love & gelato, si trovano tutti in streaming su Netflix!

Curiosità: dalla realizzazione del film alle bellezze italiane tutte da scoprire

Un po' sulla scia di Mangia prega ama, diretto da Ryan Murphy con Julia Roberts protagonista, un po' sulla scia di To Rome with love di Woody Allen, questa pellicola mostra la nostra bella Italia vista attraverso gli occhi, sognanti, di un turista arrivato dall'altro lato del mondo e se possibile ci appare ancora più bella e colorata di quanto già non sia.

In Love & gelato grazie alla guida di Francesca ripercorriamo insieme a lei e Lina tutte le tappe più caratteristiche di Roma, come i Fori Imperiali, il Cupolone o il Colosseo. La trama del film ci porta anche fuori dalla Capitale per andare a Firenze.

Nel film Lina non gira solo alla scoperta di due bellissime città d'arte, nostro vanto, ma assaggia anche alcune delle nostre pietanze tipiche: dalla pizza (romana però!) al golosissimo gelato al pistacchio.

Girare le bellezze del nostro Paese come in un film non è un lusso riservato solo a Julia Roberts, Susanna Skaggs, Woody Allen, Penelope Cruz e a tutto il resto dei cast dei film americani girati in Italia che abbiamo citato. Possiamo farlo anche noi comuni mortali!

Basta recarsi sul sito web del FAI (acronimo di Fondo per l'Ambiente Italiano), per scoprire quali sono le tutte le opere protette da questa organizzazione per la tutela dei beni sul nostro territorio. Qui infatti, si troveranno tantissimi itinerari e altrettanti luoghi d'interesse.