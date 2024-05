Dopo il grande successo di Love MI 2023, Fedez torna in piazza Duomo con una nuova edizione del concerto gratuito più atteso dell’anno.

L’evento organizzato da Doom Entertainment di Fedez, in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti, con una raccolta fondi ha sostenuto l’Associazione Andrea Tudisco Odv che, da oltre 25 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini provenienti da ogni parte del mondo che hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali di Roma.

Ecco tutto ciò che si sa fino ad ora sul concerto Love Mi 2024, data, orari e possibile scaletta.

Love Mi 2024, quando si tiene l’evento: data e orari

È stato il rapper stesso ad annunciarlo con un audio nel suo canale broadcast di Instagram “Gruppettino segretino” che conta oltre 320mila scritti: “Ciao amici del Gruppettino, non so perché ve lo sto per dire, perché non vi cago mai. Ma solo per voi del gruppettino volevo dirvi Love Mi sta per tornare, grandi novità. Magari dopo lo cancello perché poi mi sgrideranno tutti”.

Al momento, essendo solo un piccolo spoiler da parte di Fedez, non si hanno ancora molte informazioni sull’evento. Probabilmente, se si segue l’esempio dell’edizione scorsa Love Mi si terrà a giugno.



Ma è sicuro che chi vuole partecipare al concerto, deve recarsi in piazza Duomo prima dell’evento, dato che per ragioni di sicurezza saranno limitati gli ingressi.

Chi si esibisce nella nuova edizione di Love Mi

L’anno scorso erano saliti sul palco più di venti artisti, tra cui Fedez, Annalisa, Francesca Michielin, Fred De Palma, Lazza, Tananai e Tedua.

Anche se non è stato ancora annunciato chi si esibirà a Love MI, è probabile l’esibizione dei cantanti più in voga del momento.