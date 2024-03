Chi è Luca Argentero: studi, film, amore e figli del noto attore italiano

Tante sono le fiction che vedono protagonista Luca Argentero, uno degli attori italiani più amati degli ultimi anni.

La sua carriera è ricca di titoli che hanno visto la sua presenza: ripercorriamo i ruoli di Luca Argentero e le curiosità sulla sua vita sentimentale.

Dal Grande Fratello al cinema: chi è Luca Argentero

Nato il 12 aprile del 1978, Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati dal pubblico, facendosi conoscere grazie ai diversi ruoli ottenuti lungo la sua carriera.

Tanti sono i film che vedono la sua presenza, dando inizio alla sua carriera cinematografica nel 2006 con A casa nostra, recitando successivamente in Saturno Contro e Lezioni di Cioccolato.

Oltre ai film non mancano le fiction come Carabinieri, Sirene e Doc-Nelle tue mani, facendosi conoscere dagli spettatori del piccolo schermo.

La sua carriera sembra destinata a raccogliere altri numerosi successi, come dimostra il desiderio dei registi di averlo come protagonista del cinema, anche se la sua carriera è iniziata in modo inusuale.

Luca Argentero è infatti uno dei pochi personaggi uscenti dai reality show ad aver ottenuto una carriera nel cinema: nel 2003, l'attore partecipa alla terza edizione del Grande Fratello, divenendo uno dei personaggi più amati.

Che lavoro faceva Luca Argentero prima del Grande Fratello?

L'approdo nel reality show arriva dopo la carriera da barman di Luca Argentero, iniziando così a lavorare in una discoteca.

Il mondo del reality stravolge così la sua vita, divenendo un personaggio dello spettacolo: Luca Argentero decide però di arricchire il suo curriculum.

Nel 2004, l'attore si laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Torino.

Chi è l'ex moglie di Luca Argentero?

Oltre alla carriera, Luca Argentero si è fatto conoscere anche per la sua vita sentimentale, più volte finita sotto i riflettori.

Nel 2004, l'attore intraprende una relazione con Myriam Catania, nota attrice del cinema italiano.

Il loro amore viene coronato con il matrimonio nel 2009, interrotto bruscamente nel 2016.

Perché Myriam e Luca si sono lasciati?

L'amore tra i due attori si interrompe nel 2016 e in molti ritengono che la rottura sia legata a un incontro sul set da parte di Luca Argentero.

Durante quell'anno, infatti, Luca Argentero era coinvolto nelle riprese di Vacanze ai Caraibi, film in cui incontra Cristina Marino, attuale moglie.

Molti quindi ritengono che il suo interesse per l'attrice possa essere stata la causa della rottura con Myriam Catania, attualmente in compagnia di un altro marito.

Quanti figli ha Luca Argentero?

Assieme a Cristina Marino, Luca Argentero ha costruito una famiglia, coronata anche dal matrimonio con l'attrice.

Il 20 maggio 2020 nasce la loro primogenita, Nina Speranza, a cui si aggiunge il 17 febbraio 2023 Noè Roberto, secondo figlio della coppia.

