Chi è Luca Barbareschi: dall'abbandono della madre agli abusi subiti durante l'infanzia

Tanti sono i progetti che hanno protagonista Luca Barbareschi, uno degli attori più chiacchierati del cinema italiano.

Dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c'è da sapere su Luca Barbareschi.

Luca Barbareschi: chi è l'attore noto nel cinema italiano

Dopo aver scoperto tutte le curiosità su Vinicio Marconi, non resta che svelare la biografia di uno degli attori più amati del cinema italiano, Luca Barbareschi.

Nato nel 1956 a Montevideo, Uruguay, Barbareschi si trasferisce a Milano assieme al padre Saverio, ingegnere e imprenditore con un passato da partigiano: sarà proprio in Italia che sboccerà la sua posizione per la recitazione.

Per dare inizio al suo futuro artistico, Luca Barbareschi decide di trasferirsi a Roma per frequentare lo studio Fresnel, approcciandosi ai diversi metodi attoriali insegnati e appresi da diversi volti noti che hanno frequentato la famosa scuola romana.

La sua carriera inizierà però solo dopo il suo trasferimento in America: a Chicago diventerà l'aiuto regista di Virginio Puecher, mentre a New York decide di perfezionare i suoi studi nel campo della recitazione.

Nel 1983 assume il ruolo di sceneggiatore nel film Summertime, pellicola che a Venezia vincerà come miglior opera di regista esordiente nella sezione De Sica.

A partire da questo momento la carriera di Luca Barbareschi spiccherà il volo.

La carriera di Luca Barbareschi davanti e dietro la macchina da presa

Tanti sono i personaggi dello spettacolo che si cimentano nei ruoli di regista e attore, come Ricky Tognazzi e lo stesso Luca Barbareschi.

Dopo l'esperienza americana, prosegue la sua carriera davanti la macchina da presa, recitando in Hanna K., Sogno di una notte di mezza estate e Via Montenapoleone.

Non si esaurisce però il suo interesse per la regia, dirigendo Ardena e Il trasformista, fondando anche una sua casa di produzione, la Casanova Multimedia S.p.A., con il quale sosterrà la realizzazione della fiction Rai Nero Wolfe.

Tanti però sono gli interessi di Luca Barbareschi: oltre alla passione per lo spettacolo, l'attore è anche molto interessato alla politica, candidandosi nel 2008 alle elezioni politiche con il Popolo delle Libertà nella circoscrizione Sardegna.

Dopo aver ottenuto l'incarico di Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, Luca Barbareschi abbandona il partito per seguire Gianfranco Fini in Futuro e Libertà, per poi entrare nel gruppo misto fino al 2013.

Numerose sono anche le curiosità riguardo la vita privata dell'attore.

La vita privata di Luca Barbareschi: dall'abbandono della madre all'amore

La vita di Luca Barbareschi è stata indubbiamente segnata dall'abbandono della madre alla sola età di 6 anni, episodio che è stato raccontato dallo stesso attore:

Era appena nata mia sorella. Mia madre una mattina mi dice «Vado a Roma perché mi sono innamorata di un altro». «E io?», chiesi. E lei: «Eh sì, adesso mica andiamo tutti insieme a Roma in vacanza».

Solo 10 anni dopo l'abbandono, Luca Barbareschi ebbe modo di rivedere sua madre: l'attore ha però dichiarato che l'amore materno non gli è mai mancato, soprattutto grazie all'educazione impartita dalle zie di 85 anni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, l'attore si è sposato negli anni '80 con Patrizia Fachini, dal cui matrimonio sono nate le tre figli Eleonora, Beatrice e Angelica.

Dopo la separazione, Luca Barbareschi è stato fidanzato per molti anni con Lucrezia Lante della Rovere e, al termine della loro relazione, ha intrapreso una relazione con Elena Monorchio, attuale fidanzata, con cui ha avuto altri due figli, Maddalena e Francesco.

Negli ultimi anni è però venuto a galla uno scoop sull'attore: Luca Barbareschi avrebbe infatti rivelato di avere un altro figlio Michael, nato nel 1975 in America, arrivato da una fugace relazione.

L'attore è venuto a conoscenza della sua esistenza solo anni dopo la sua nascita, grazie alla rivelazione della donna conosciuta durante il suo periodo americano.

Tante sono le curiosità riguardo la vita di Luca Barbareschi, come dimostrano anche le sue dichiarazioni sugli abusi subiti durante l'infanzia.

Luca Barbareschi e il racconto degli abusi subiti

Nel 2007, Luca Barbareschi ha fondato una sua associazione per tutelare i bambini vittime di abusi, tematica molto cara all'attore.

Il regista ha infatti raccontato di aver ricevuto molestie sessuali da un sacerdote che insegnava nella sua scuola, episodio che indubbiamente l'ha traumatizzato e con il quale ancora oggi cerca di fare i conti.

Leggi anche: Chi è Fabio De Luigi: vita privata e curiosità sull'attore di 50 km all'ora