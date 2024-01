Tutto su Luca Jurman: chi è, età, lavoro, il battibecco con Amici

Chi è Luca Jurman? Di recente è diventata virale la lite con il programma Amici, di cui è stato coach vocale dal 2007 al 2011. La produzione dello show e l'artista sono stati protagonisti di un bocca e risposta sui social network. Scopriamo qualcosa in più su Jurman e sul perché è nato questo astio con la trasmissione Mediaset.

Tutto su Luca Jurman: chi è, età, lavoro, collaborazioni

Luca Jurman è nato a Milano il 28 febbraio 1967, sotto il segno dei Pesci, attualmente ha 56 anni. Il suo esordio nel mondo della musica, per la precisione al pianoforte, è avvenuto quando era giovanissimo, a soli 12 anni. La sua formazione iniziale era Jazz, che ha continuato a studiare presso il Conservatorio di Milano. Jurman, dopo l'esperienza al Conservatorio, ha studiato a Boston presso la Berklee College of Music dove si è specializzato in canto Jazz e in Soul/R&B.

Luca Jurman oltre ad essere un cantante e un musicista è anche un produttore discografico e un arrangiatore. Ha dimostrato il suo talento grazie alle numerose collaborazioni e produzioni; ha lavorato insieme a grandi artisti sia italiani che internazionali, tra questi si ricordano: Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Phil Collins, Renato Zero, Lucio Dalla, Adriano Celentano, Miguel Bose, Alejandro Sanz, Randy Crowford e tanti altri.

Inoltre è stato coach vocale di molti cantanti come: Alessandra Amoroso, Marco Carta, Alex Baroni, Irene Grandi, Lorella Cuccarini, Paolo Meneguzzi e Valerio Scanu. Alcuni di questi artisti sono stati seguiti da Jurman durante la sua esperienza ad Amici.

Luca Jurman è stato coach vocal nella trasmissione Amici dal 2007 al 2011 e ha partecipato anche al FestivalBar, Buona Domenica, Un disco per l'estate, Festival italiano e Festival di Napoli.

Il battibecco con la trasmissione Amici

A proposito di Amici, tra la produzione e l'ex coach della trasmissione non scorre buon sangue. Jurman, in alcune occasioni, ha attaccato pubblicamente, attraverso i suoi canali social, il talent di casa Mediaset. La produzione del programma, stanca dei continui attacchi da parte di Luca Jurman, ha fatto sapere a tutti che l'ex coach della trasmissione più volte ha tentato di riprendere il suo posto ad Amici ma loro hanno ritenuto opportuno chiudere il loro rapporto professionale.

Inoltre, riferendosi sempre a Jurman, hanno scritto:

Pare che non potendo arrivare là dove espressamente, direttamente e personalmente ha richiesto di tornare, lo abbia portato a infangare, svilire, denigrare la sua ambita meta. Non mi riaccettate? Allora vi sputo addosso. (La volpe e l'uva).

Poi hanno aggiunto:

Ecco questo è Jurman e questo sarebbe tutto, se non fosse che lui oggi stia lì pervicacemente a negare di aver chiesto di tornare, a negare sfacciatamente di aver proposto se stesso come "giudice cazzuto".

Non è tardata ad arrivare la replica di Jurman che ha scritto:

Ecco quello che succede quando si cerca di prendere le parti del talento e ci si batte per la meritocrazia. Se sono arrivati a questo punto significa che stiamo facendo la cosa giusta e spero che cambi il loro modus operandi. State tranquilli che io ad “Amici” non ci torno e non tornerò mai!

Leggi anche: La mamma di Chiara Ferragni rompe il silenzio e posta una foto insieme alla figlia