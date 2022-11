Sta per entrare nella casa del GF VIP un modello, ex calciatore, nonché studente di odontoiatria davvero molto sexy. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente è lui: Luca Onestini, volto conosciuto della tv e dei social network, con i suoi 1.3 milioni di follower su Instagram.

Sta per entrare nella casa del GF VIP un modello, ex calciatore, nonché studente di odontoiatria davvero molto sexy. Di chi stiamo parlando? Ma ovviamente è lui: Luca Onestini, volto conosciuto della tv e dei social network, con i suoi 1.3 milioni di follower su Instagram.

Corteggiatore e tronista di Uomini e Donne nel 2016, concorrente del GF VIP 2 nel 2017 ed ex Mister Italia, Luca Onestini entrerà nella casa più osservata d’Italia questa sera. Andiamo a scoprire insieme chi è Luca Onestini.

Chi è Luca Onestini, il modello super sexy che sta per entrare nella casa del GF VIP 7

Luca Onestini nasce Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, il 1° gennaio del 1993 e ha 29 anni, è un super modello, nonché ex Mister Italia, che dopo aver abbandonato lo sport si iscrive facoltà di Odontoiatria e si tuffa nel mondo dello spettacolo con ottimi risultati, guadagnandosi anche una fetta dello show business italiano.

Dopo aver vinto Mister Italia, partecipa a Uomini & Donne, prima come corteggiatore di Clarissa Marchese e poi come tronista. Esce dal programma per mano di Soleil Sorge e partecipa, da fidanzato, alla seconda edizione del GF VIP, nel 2017.

Mentre Luca è dentro la casa, però, la fidanzata iniziata una frequentazione parallela con l’altro tronista e concorrente in amore dello stesso Onestini, Marco Cartasegna. Ad avvertire l’ex gieffino del tradimento è proprio il fratello Giammarco, che raggiunge Luca in casa dandogli l’amara notizia.

Dopo un periodo di sofferenza, Luca Onestini riprende in mano le redini del gioco, anche grazie all’avvicinamento della sua ex compagna Ivana Mrazova, e si classifica secondo, dopo Daniele Bossari.

Leggi anche: Edoardo Tavassi, tutto sull’ex naufrago e concorrente del GF Vip: età, sorella e fidanzata

Chi è Luca Onestini: carriera

Scopriamo qualcosa in più sul “nuovo” concorrente del GF VIP:

Luca Onestini gioca a calcio a livello agonistico dai 12 ai 18 anni, ma la sua carriera purtroppo è stata stroncata da importanti infortuni, quali la lussazione dell’anca e la rottura del menisco.

Abbandonato il calcio si iscrive all’Università di Bologna alla facoltà di Odontoiatria, per seguire le orme della mamma e, per pagarsi gli studi, inizia a fare diversi lavori, tra cui il bagnino e il modello.

Proprio grazie al suo fascino e alla sua bellezza viene eletto Mister Italia 2013 e si tuffa nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi programmi TV, quali:

Temptation Island nel 2016 come tentatore di Ludovica Valli;





nel 2016 come tentatore di Ludovica Valli; Uomini e Donne sempre nel 2016, come corteggiatore dell’ex Miss Italia Clarissa Marchese, che però, nel momento della Scelta, decide di uscire dal programma con il suo attuale compagno Federico Gregucci;





sempre nel 2016, come corteggiatore dell’ex Miss Italia Clarissa Marchese, che però, nel momento della Scelta, decide di uscire dal programma con il suo attuale compagno Federico Gregucci; Sempre Uomini e Donne, ma sul Trono. Il suo percorso si conclude con la scelta dell’italoamericana Soleil Sorgè;





la seconda edizione del GF VIP nel 2017.

Ma non è finita qui, poiché il super modello ha recitato anche in alcune puntate de L’Onore e il rispetto, ha partecipato a Ciao Darwin e al programma Rai C’è tempo per. Nel 2020 ha tenuto con la sua ex compagna Ivana Mrazova una rubrica su Casa Chi, commentando il GF VIP 2020 e, infine, a settembre 2022 ha partecipato insieme al fratello a Celebrity Chef, con Alessandro Borghese.

GF VIP 7

Questa sera Luca Onestini varcherà nuovamente la porta rossa del Grande Fratello, insieme a:

Edoardo Tavassi





Micol Incorvaia





Oriana Marzoli





Luciano Punzo





Sarah Altobello

Ad oggi, l’ex tronista non è fidanzato e, dopo la lunga storia con la Mazrova e la breve frequentazione con Cristina Porta, Luca è di nuovo pronto ad abbandonarsi all’amore. Cupido scoccherà la sua freccia di nuovo tra le mura del GF VIP? Staremo a vedere.

Leggi anche: Oriana Marzoli: chi è la nuova concorrente del GF VIP? Età e vita privata