Luca Salatino sarà uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Anche questa volta, Alfonso Signorini ha deciso di inserire nel cast un ex protagonista del programma mediaset, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Così dopo Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ex concorrenti della sesta edizione, le porte della casa più famosa d'Italia si aprono anche per Luca. Arrivato in qualità di corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, nella trasmissione della De Filippi, è diventato tronista a seguito della scelta di Roberta ricaduta su Samuel Carniani. Al termine di un percorso ricco di dubbi ed emozioni, Luca ha scelto la bella Soraia Ceruti con cui al momento sono fidanzati.

Luca Salatino, chi è il nuovo protagonista del Grande Fratello

Nato nel 1992 a Roma, Luca Salatino ha 30 anni ed è del segno zodiacale dell'acquario. É alto 1,80 metri, pesa 75 chili e pratica la boxe. Il suo primo approccio a questo sport risale al 2013 quando il giovane è entrato nella squadra romana LAIMA Team. Attualmente Luca fa parte della più alta categoria dilettantistica: la Elite. Luca ha un forte legame con sua madre che, a causa di un tumore, ha avuto una forte depressione. In questa particolare fase della sua vita, la donna ha potuto contare sul supporto del figlio che, in questo modo, si è legato ulteriormente alla madre.

Luca Salatino è anche appassionato di cucina. Il giovane romano ha confessato, durante le registrazioni di Uomini e Donne, di aver riportato alcune informazioni false sul curriculum vitae. Lo avrebbe fatto con la speranza di avere qualche chance nel mondo del lavoro della ristorazione. Infatti, stando al suo racconto, Luca non aveva fatto un percorso di studi alberghieri. Ciò nonostante, data la sua bravura, si è fatto notare velocemente. Non è infatti un caso che è nella classifica degli chef che cucinano la più buona carbonara di Roma. Attualmente lavora dietro i fornelli del ristorante Pro Loco di Trastevere che si trova in Via Goffredo Mameli, n. 23 a Roma.

Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7: la storia con Soraia Ceruti resisterà alle possibili insidie della casa?

L'ingresso di Luca Salatino potrebbe mettere a dura prova i sentimenti tra il concorrente e Soraia Ceruti. Al momento la storia, tra i due, procede tutto nel migliore dei modi. Infatti la coppia, reduce da una magnifica vacanza fatta sulle magiche spiagge greche, condivide molti scatti con i propri follower che li ritrae nella loro quotidianità.

Soraia ha dichiarato di essere pronta a sostenerlo nel percorso che lo attende all'interno della casa. Nel cast del Grande Fratello Vip 7 ci sono anche: Alberto De Pisis, Pamela Prati, Antonella Fiordelisi, Wilma Goich, Edoardo Donnamaria, Giovanni Ciacci, Attilio Romita, Daniele Del Moro, Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Sara Manfuso, Sofia Giaele De Donà, Cristina Quaranta, Gegia, Antonio Spinalbese, Marco Bellavia, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi e Amaurys Pérez. Oltre a Luca Salatino, al Grande Fratello Vip, hanno partecipato altri volti noti di Uomini e Donne: Sonia Lorenzini, Soleil Sorge, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, Sossio Aruta, Andrea Zelletta, Francesco Monte, Giulia De Lellis e Luca Onestini. Luca Salatino troverà il modo di farsi amare dal pubblico del reality e ad arrivare alla finale?