Chi è Lucia Ocone: vita privata e curiosità sulla comica e attrice

Considerata una delle migliori comiche italiane, Lucia Ocone è sulla cresta dell'onda da quasi trent'anni. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata, da sempre blindatissima.

Lucia Ocone: chi è l'attrice e comica romana

Classe 1974, Lucia Ocone è nata il 3 maggio ad Albano Laziale, in provincia di Roma, sotto il segno zodiacale del Toro. Appassionata di recitazione fin da ragazzina, ha frequentato un seminario basato sul metodo Stanislavskij, tenuto da Francesca De Sapio, e, successivamente, alcuni corsi presso la scuola di Beatrice Bracco.

Infine, Lucia ha seguito un seminario intensivo di recitazione con Lucilla Lupaioli. Il debutto sul piccolo schermo è arrivato negli anni Novanta, grazie a Gianni Boncompagni che l'ha ingaggiata per il programma Bulli e Pupe, spin-off estivo di Non è la Rai. La Ocone ha raggiunto la fase finale del format, brillando nella competizione relativa alla danza.

Da questo momento in poi, Lucia ha dato ufficialmente il via alla sua carriera da comica e attrice. A soli diciannove anni ha portato in scena personaggi iconici, come la parrucchiera Deborah Tacchia o la maga Lucia, apparsi anche in due edizioni di Non è la Rai, tra il 1992 e il 1994. In seguito, l'abbiamo vista all'opera in programmi di successo, quali: Macao, Mai dire domenica (2002), Mai dire Grande Fratello (2003-2004), Mai dire lunedì (2005), Quelli che il calcio (2005) e il reality Music Farm.

Per quanto riguarda il cinema, Lucia ha fatto parte del cast di diverse pellicole di successo, come: Un altr’anno e poi cresco, Mari del sud, Femmine contro maschi, Tutta colpa di Freud, Poveri ma ricchi e Una famiglia mostruosa. Tra le serie tv, invece, ricordiamo: Lo zio d’America, Le ragioni del cuore, La omicidi, Una famiglia in giallo e Il commissario Manara.

La vita privata di Lucia Ocone: marito e figli

Da sempre molto riservata per quel che riguarda la vita privata, Lucia Ocone non è mai stata sposata e non ha avuto figli. Stando a quanto sostengono i beninformati, l'attrice e comica dovrebbe essere single. Vive con la sua cagnolina di nome Fiona.

A quanto pare, la sua esistenza è incentrata soprattutto sul lavoro. Nel 2024 è entrata nel cast di LOL-Chi ride è fuori, format in scena su Amazon Prime Video. Dal suo profilo Instagram non si colgono foto che facciano pensare ad una relazione in corso. Gli scatti che non riguardano i suoi personaggi la immortalano solo con l'amata Fiona, al suo fianco dal 2016.