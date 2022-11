Luciano Punzo: chi è? Scopriamo tutto su carriera e vita privata del modello partenopeo, in elenco tra i sei nuovi vipponi che, a breve, entreranno al GF Vip.

La prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 7 si preannuncia come ricca di colpi di scena. Tra i nuovi concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia, è spuntato anche il nome di Luciano Punzo.

Il giovane influencer dovrebbe entrare proprio durante la serata del 3 novembre 2022. Non si tratterà, tra l’altro, di un ingresso isolato.

Alfonso Signorini ha infatti previsto l’ingresso di sei nuovi vipponi nella casa, anche per far fronte al gran numero di squalifiche e abbandoni del programma da parte del cast.

Ma concentriamoci su Luciano Punzo: chi è? Scopriremo tutti i dettagli sulla carriera, ma anche sulla vita privata, del futuro vippone in questo articolo.

Chi è Luciano Punzo, nuovo concorrente al GF Vip 7

Tra i concorrenti che nelle prossime ore dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia circola anche il nome del bel Luciano Punzo.

Di origini partenopee, Luciano è nato a San Giorgio Cremano, paese che fa parte della provincia di Napoli. Il modello e influencer napoletano è nato il 26 marzo del 1994, ed ha dunque 28 anni.

Luciano è molto seguito sui social: il suo account Instagram ufficiale, @lucianopunzo_, vanta ben 246mila follower.

Punzo ha iniziato la propria carriera come modello, collaborando con vari brand e partecipando a diverse campagne pubblicitarie in compagnia di volti noti nello spettacolo italiano, come Taylor Mega e la gieffina Antonella Fiordelisi.

Raggiunge la fama grazie alla sua vittoria a Mister Italia (edizione 2017). L’esperienza a Mister Italia gli ha aperto le porte di Pechino Express: Luciano ha partecipato all’edizione 2020 del programma. In Pechino Express fece squadra con Gennaro Lillio, modello napoletano come lo stesso Punzo.

La notorietà di Luciano crebbe poi grazie alla sua partecipazione all’edizione 2021 di Temptation Island. Il modello partenopeo entrò nel cast in qualità di tentatore e riuscì a rubare il cuore di Manuela Carriero.

La giovane, entrata nel programma con lo storico fidanzato Stefano Sirena, decise di concludere la relazione con quest’ultimo per iniziare una storia con Luciano.

Luciano Punzo: famiglia e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7, ben poco si sa in merito alla sua famiglia. Sappiamo che è legatissimo alla madre, alla quale dedica spesso dei post sui social.

Luciano Punzo ha anche una figlia, Eva, che secondo le indiscrezioni ha tre anni ed è nata dall’amore con la ex, la ballerina Valeria Iacomino.

Come già accennato, nel 2021 ha conosciuto Manuela Carriero durante l’ultima edizione di Temptation Island. Dal termine del programma, quando Manuela decise di lasciare il proprio fidanzato, Stefano Sirena, i due fanno coppia fissa e, attualmente, convivono a Napoli.

La scorsa estate, la coppia Punzo – Carriero ha preoccupato i fan perché sembrava essere entrata in crisi. A fine estate, comunque, i due hanno tranquillizzato il pubblico, mostrandosi felice e unita tramite i propri social.

Luciano Punzo, dunque, entrerà nella casa fidanzatissimo e con una relazione stabile ad attenderlo quando la sua avventura al GF Vip terminerà.

Sembra proprio che il futuro vippone abbia una grande passione per i tatuaggi. Sul polso sinistro ha impressa la scritta “smile” ed anche il braccio destro è adornato da varie scritte.

