Lucien Laviscount: chi è, età, carriera, vita privata, flirt con Shakira

Chi è Lucien Laviscount? L'attore britannico, secondo i rumor, sarebbe la nuova fiamma di Shakira dopo la rottura con il suo ex compagno Gerard Piqué. Gli amici della cantante, però, non hanno parlato troppo bene di lui accusandolo di stare con Shakira solo per ottenere visibilità. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualcosa in più sul suo passato.

Lucien Laviscount: chi è, età, carriera, vita privata

Lucien Laviscount è nato a Burnley, in Inghilterra, sotto il segno dei Gemelli, il 9 giugno 1992. Attualmente ha 31 anni e tra pochi mesi spegnerà 32 candeline. È un attore molto giovane, motivo per cui non si hanno molte informazioni sul suo conto, in particolare sulla sua vita privata. I genitori di Lucien sono originari del Trinidad e Tobago ma lui è nato e cresciuto in Inghilterra. Ha due fratelli: Louis e Jules.

Dopo il diploma e diversi laboratori teatrali ha intrapreso la carriera da attore professionista facendo il suo esordio televisivo nella serie Life Bites. Ha preso parte a diverse produzioni tra cui la serie Tv Shameless, Skins, Supernatural, Episodes e Snatch. Il massimo successo è arrivato grazie alla serie Emily in Paris dove ha recitato insieme alla collega Lily Collins.

Lucien Laviscount ha esordito al cinema nel 2017 nella pellicola The Bye Bye Man. L'ultimo lavoro a cui ha preso parte è stato This Time Nex Year che dovrà uscire in una data ancora da stabilire.

La presunta relazione con Shakira

Dopo alcuni scatti condivisi dalla cantante Shakira e dall'attore Lucien Laviscount, i giornali di gossip internazionali e i fan dei due personaggi legati al mondo dello spettacolo sono impazziti di stupore e gioia.

Nessuno dei due ha ancora confermato ne smentito il rumor che li vedrebbe impegnati in una storia d'amore. Shakira e Lucien si sono conosciuti sicuramente in ambito professionale in quanto l'attore è stato scelto per recitare nel videoclip musicale del brano Punteria, contenuto nel nuovo album della cantante.

Nelle foto diffuse sui social i due sono in atteggiamenti intimi ma si tratta comunque di scatti sul set che non rappresentano obbligatoriamente la vita privata dei soggetti interessati.

L'opinione degli amici di Shakira su Lucien Laviscount

Gli amici della cantante colombiana non hanno alcuna simpatia nei confronti dell'attore inglese. In un'intervista al popolare giornale Daily Mail, hanno detto che sarebbero preoccupati per lei qualora il flirt con Laviscount dovesse essere confermato. Per molti di loro l'attore potrebbe frequentare Shakira solo per usarla in quanto è stato descritto come un vero e proprio morto di fama.

Questa teoria è supportata da un precedente flirt di Lucien Laviscount. Sembra che l'attore abbia frequentato Kerry Katona, ex cantante delle Atomic Kitten, quando lui aveva 19 anni e lei ne aveva 31. L'attore, secondo le varie testimonianze (che non sono mai state verificate), avrebbe lasciato Kerry Katona dopo aver ottenuto la visibilità necessaria per diventare popolare sia nel mondo dello spettacolo che nel mondo del gossip.

