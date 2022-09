La musica torna a suonare a X Factor. Nella serata di ieri, giovedì 15 settembre, la prima puntata delle audizioni del celebre talent-show non ha deluso le aspettative, e tra band e voci promettenti, c’è stata una cantante che ha lasciato tutti a bocca aperta – e occhi lucidi.

Stiamo parlando di Lucrezia Maria Fioritti, che sul palco di X Factor ha portato il suo inedito, “Molecole”, facendo emozionare i 4 giudici e l’intero pubblico.

Chi è Lucrezia Maria Fioritti: vita e carriera

Classe 1996, una cascata di capelli biondi e una voce che scalda il cuore. Lucrezia Maria Fioritti nasce a Bologna in una famiglia di pianisti che la porterà ben presto a scoprire e coltivare la sua passione per la musica: a soli tre anni, infatti, Lucrezia entra nel Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano, conosciuto per accompagnare i piccoli cantanti dello Zecchino d’Oro.

Per la sua innata bravura – e per il ruolo centrale che la musica ha da sempre giocato nella sua famiglia – Lucrezia Maria Fioritti decide di iscriversi, nel 2010, al Conservatorio di Bologna per dedicarsi allo studio della composizione classica e del pianoforte. Ma la giovane bolognese non si ferma qui, e frequenta anche il corso AFAM di canto al CPM Music Institute, per potenziare le sue qualità canore e approfondire la conoscenza della musica pop.

Successivamente, Lucrezia lascia Bologna per trasferirsi a Milano e provare a trasformare in realtà il suo sogno di cantautrice.

Nel 2022, Lucrezia partecipa alle audizioni di X Factor e calca, per la prima volta, quel palco tanto importante da cui sono partiti artisti come Marco Mengoni, Noemi e Francesca Michielin, quest’ultima nel ruolo di conduttrice della nuova edizione del talent-show.

Finalmente arriva il suo turno: accompagnata da una tastiera, Lucrezia Maria Fioritti inizia ad intonare la sua "Molecole”, un inedito dalle note un po’ Indie, come ha fatto notare il giudice Dargen D’Amico, che parla della vita di tutti giorni in un modo così delicato da far commuovere: la stessa Ambra Angiolini si è emozionata per la potenza del testo scritto dalla giovane cantautrice, e Fedez ha ammesso di aver avuto un “brividino” nel sentire la sua bellissima voce.

Grazie al suo talento, Lucrezia ha convinto tutto il pubblico e la giuria, che le ha fatto guadagnare i tanto agognati “Quattro Sì” e una standing-ovation davvero incredibile.

Insomma, questa nuova promessa della musica ha tutte le carte in regola per proseguire la sua strada all’interno di X Factor e regalare nuove e forti emozioni.