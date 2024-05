Il rapper più chiacchierato d’Italia sembra aver voltato pagina dopo il suo amore con Chiara Ferragni, come dimostrano le foto scattate dai paparazzi che vedono Fedez in compagnia di una donna misteriosa.

Non resta allora che scoprire tutti i dettagli e le curiosità sulla nuova fiamma del rapper: ecco chi è Ludovica di Gresy.

Fedez e la misteriosa donna alla festa di Capo Plaza

Mentre Chiara Ferragni è stata sostituita da una sosia per il brand Pantene, Fedez sembra ormai aver definitivamente voltato pagina, accantonando momentaneamente la relazione con la madre di Leone e Vittoria.

A dimostrazione di ciò vi sono alcune foto scattate dai paparazzi durante l’evento per celebrare l’uscita del nuovo album del rapper Capo Plaza, le quali rivelano come Fedez abbia trascorso del tempo assieme a una misteriosa ragazza.

Analizzando il labiale, si può intuire come il rapper abbia espresso il desiderio di volersi allontanare per sfuggire alle foto e ai video dei più curiosi: non resta allora che scoprire tutti i dettagli sulla vita di colei che sembra aver conquistato Fedez.

Chi è Ludovica di Gresy, la nuova fiamma del rapper

Sono bastati pochi indizi per capire chi potesse essere la donna al fianco di Fedez: la ragazza in questione si chiama Ludovica di Gresy e il suo cognome non è per nulla sconosciuto.

Non si tratta infatti della ragazza di cui Fedez ha parlato a Belve ma di una nuova fiamma che è comparsa al suo fianco, appartenente a una ricca famiglia nobiliare.

Ludovica è figlia di Emanuele di Gresy, alla guida della nota cantina Marchesi di Gresy, regno di produzione di vini prestigiosi nella Tenuta Cina Asinari.

Studentessa presso l’Istituto Marangoni di Milano, Ludovica sembra però voler seguire il percorso ormai avviato dalla sua famiglia, la quale non è la prima volta che finisce al centro di uno scandalo.

Il padre di Emanuele è stato infatti protagonista di una vicenda che vede coinvolta Flavia Vento, la quale venne accusata dallo stesso per molestie, rispondendo all’accusa con una controdenuncia rivolta all’uomo che, secondo le sue dichiarazioni, l’avrebbe chiamata più volte anche durante il giorno del suo matrimonio.

Gli scandali sono quindi di casa nella famiglia di Ludovica, la quale cerca di mantenere riservatezza sulla questione che la vede protagonista con il rapper.

Le parole di Fedez sulla relazione con Ludovica di Gresy

Il video che ha fatto il giro dei social è indubbiamente arrivato anche al rapper che, durante una puntata del programma radiofonico La Zanzara, ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo hanno infatti voluto sapere qualche dettaglio sulla vita privata del rapper, chiedendogli chi fosse la donna misteriosa con cui è stato paparazzato alla festa di Capo Plaza, a cui è seguita la risposta del rapper:

IO E LEI CI SIAMO SENTITI E ABBIAMO RISO DI TUTTE QUESTE COSE CHE SONO USCITE

Nonostante Fedez non abbia dichiarato del tutto la verità sulla questione, sembra che Ludovica Di Gresy sia entrata ormai a far parte della sua vita, dato che in molti dichiarano che i due si stiano frequentando da mesi e abbiano già trascorso del tempo insieme nel nuovo appartamento del rapper.

