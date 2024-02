Chi è Ludovica Lazzerini: vita privata e curiosità sulla fidanzata di BigMama

Chi è Ludovica Lazzerini? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fidanzata di BigMama, che ha contributo alla scrittura de La rabbia non ti basta.

Ludovica Lazzerini è conosciuta soprattutto per essere la fidanzata di BigMama, ma anche lei è una cantante, con diverse canzoni di successo alle spalle. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Ludovica Lazzerini: chi è la fidanzata di BigMama?

Classe 2000, Ludovica Lazzerini nata a Massa, in Toscana. Conosciuta con il nome d'arte AILO, è una cantautrice e polistrumentista. Suona la chitarra, il pianoforte, il basso e l'ukulele. Appassionata di musica fin da bambina, ha studiato al Conservatorio e, nel frattempo, ha iniziato a muovere i primi passi come artista.

Nel 2020, dopo aver conosciuto Francesco Facchinetti, ha avuto modo di lavorare per l'etichetta discografica Hokuto Empire. A distanza di un anno, Ludovica ha debuttato sulle scene con il progetto AILO, distribuito da Sony, e ha lanciato i singoli Non mi va e Sfiga.

Nel 2022 ha pubblicato altri due brani e il successo è finalmente esploso. Le sue esibizioni, in cui la Lazzerini unisce voce e strumenti, riscuotono sempre un grande successo. D'altronde, i testi delle sue canzoni sono molto profondi e trattano temi cari alla generazione Z. Il brano che BigMama ha portato al Festival di Sanemo 2024, di cui AILO è coautrice, ne è la prova.

Ludovica Lazzerini e la storia d'amore con BigMama

Ludovica Lazzerini e Marianna Mammone, per tutti BigMama, sono nate nello stesso anno, il 2000. Non sappiamo dove e quando si siano conosciute, ma sappiamo che la loro relazione non le vede unite solo nel privato, ma anche sul lavoro.

Ancor prima del Festival di Sanremo 2024, dove hanno collaborato per la scrittura della canzone La rabbia non ti basta, le due artiste hanno lanciato Lividi. In merito al brano presentato all'Ariston, BigMama ha dichiarato:

Questa canzone è nata per l’esigenza di comunicare qualcosa. Si è trattato di una sessione di studio veloce. In due o tre ore avevamo già il pezzo. Ho scritto io il testo e ci tengo molto. In studio c’era anche la mia ragazza, che è una bravissima autrice. Mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà splendido.

Al termine di Sanremo 2024, invece, Ludovica ha così ringraziato sui social la fidanzata:

Grazie per avermi permesso di entrare in punta di piedi nella tua storia e di lasciare qualche pezzetto di me, sono così grata e fiera di te. La rabbia non ti basta, scritta con BigMama a Sanremo 2024.

Il Festival è stato un successo e, anche se la classifica finale non le ha premiate, le due possono ritenersi più che soddisfatte. La rabbia non ti basta è tra i brani più ascoltati della 74esima edizione della kermesse musicale più importante del nostro Paese.