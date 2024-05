Diventata famosa al grande pubblico per aver interpretato Eva Brighi dalla prima stagione della serie TV Skam Italia, ecco chi è l’attrice italiana Ludovica Martino. Tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ludovica Martino, da Skam Italia a Il mio posto è qui

Ludovica Martino è nata a Roma il 26 febbraio 1997. Dopo aver completato gli studi al liceo classico, frequenta la Scuola Jenny Tamburo, istituto di recitazione nella Capitale.

Dal 2015 recita in varie fiction TV andate in onda su Rai 1, tra cui Che Dio ci aiuti 4, Don Matteo 11 e Tutto può succedere.

La svolta nella sua carriera arriva quando interpreta il personaggio di Eva Brighi in Skam Italia. Grazie a questo ruolo, nel 2021, vince il Premio Guglielmo Biraghi alla 76^ edizione dei Nastri d’argento e il Ciak d’oro, alla protagonista dell’anno in una serie TV.

Il ruolo non le permette solo di vincere premi ma mostra le sue doti recitative, infaatti, dal 2019 prende parte a diversi nuovi progetti tra fiction e film. Il suo esordio cinematografico avviene con il film Il campione, con Stefano Accorsi. Recita nel film Netflix Sotto il sole di Riccione e partecipa alla serie Liberi tutti, prodotto originale RaiPlay.

Nel 2021 prende parte ai film di produzione Sky Cinema Security e Lovely Boy. Anche Netflix le affida una parte nel film Mio fratello, mia sorella e nel film TV Carosello Carosone, in collaborazione con Mediaset. Questo periodo molto prolifico non si limita a questi lavori ma anche alla partecipazione a diverse serie TV, tra le quali è ancora presente Skam Italia.

Nel 2023 recita nella commedia I migliori giorni, diretta da Massimiliano Bruno e Edoardo Leo, come anche alla seconda stagione di Vita da Carlo, scritta e diretta da Carlo Verdone.

Nel 2024 è la protagonista nell’adattamento cinematografico del romanzo Il mio posto è qui, scritto da Daniela Porto. Nel film interpreta una donna che durante il secondo dopoguerra, sfida i pregiudizi della comunità che la circonda e lotta per trovare il proprio posto nel mondo. All’inizio dell’anno era inoltre in Skam Italia 6, di cui sappiamo essere già in lavorazione una settima stagione.

Ciò che sappiamo della sua vita privata

Della vita privata di Ludovica Martino si sa molto poco, perché l’attrice ci tiene a preservare la sua privacy. Ciò che sappiamo è che ha avuto una relazione con il collega e attore Luca Grispini, che nella serie Skam Italia interpretava Federico. La loro relazione è andata avanti qualche tempo ma comunque non ha avuto futuro.

Dal 2020 ha una relazione con Federico De Crescenzo, ma su di lui in realtà le informazioni sono molto risicate, nonostante ogni tanto, sul profilo Instagram Ludovica Martino appaiano delle fotografie che li ritraggono insieme.