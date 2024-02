Ludovico Di Martino è il nuovo regista di Mare Fuori: ecco chi è e che serie tv ha fatto

Cambiamenti in vista per il set di Mare fuori. Dopo l'addio della storica sceneggiatrice Cristiana Farina, ha detto addio anche il regista Ivan Silvestrini, dedicando ai fan una lunga lettera in cui mostra la sua gratitudine per il pubblico.

Ad oggi Mare fuori 4 è disponibile su Raiplay, mentre ogni mercoledì vanno in onda due episodi in chiaro su Rai Due. Questa stagione ha ben due episodi in più perché l'idea del regista era inizialmente quella di fare un film. Tuttavia, questa idea non si è concretizzata e alla fine lo spettatore può gustare ben 14 episodi, due in più rispetto ai soliti 12 che compongono le stagioni precedenti. Scopriamo chi è il nuovo regista, Ludovico Di Martina.

Chi è Ludovico Di Martino: tutto sul regista

Ludovico Di Martino non è di certo un nome sconosciuto nel campo cinematografico. In particolare, gli appassionati di serie tv sicuramente ricorderanno che è stato il regista di un'altra serie tv di successo. Stiamo parlando della terza stagione di Skam Italia nel 2019.

Successivamente, ha diretto il film La belva per Netflix con Fabrizio Gifuni nel 2020, mentre nel 2022 ha pubblicato I viaggiatori. Ora si appresta a prendere le redini di Mare fuori, come ha confermato Roberto Sessa a capo di Picomedia, la casa di produzione della fiction di Rai Due. Il regista sarà a lavoro da subito perché a giugno inizieranno le riprese della quinta stagione, la quale molto probabilmente andrà in onda il prossimo anno verso febbraio 2025.

Ludovico Di Martino nasce a Roma, ma ha origini campane, più precisamente di Atrani, il piccolo comune incastonato nella Costiera Amalfitana, di cui sono originari i suoi genitori. Avendo origini campane, per il regista non sarà difficile ambientarsi a Napoli dove è ambientata la serie tv. Inoltre, per il regista non è la prima volta che tratta tematiche difficili. Già in Skam Italia ha avuto modo di esplorare il mondo adolescente e tutte le problematiche ad esse connesse apprezzato molto dai più giovani.

Mare fuori 5: cosa succederà?

Il cambio di regista ha lasciato i milioni di fan della fortunata fiction senza parole. La notizia dell'abbandono di Ivan Silvestrini è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il regista è molto attivo sui social, in cui risponde spesso alle domande dei fan, condivide foto e video del backstage e qualche trucchetto del mestiere. In occasione della messa in onda su Raiplay della seconda parte della serie, ha condiviso una lunga lettera di gratitudine e amore nei confronti di Mare fuori che gli ha dato tanto.

Chi ha visto tutti gli episodi, però, ha mostrato il suo malcontento per come sono state trattate alcune storyline dei personaggi più amati della serie. Nella prossima stagione, le cui riprese molto probabilmente inizieranno in estate, non ci saranno molti personaggi storici che hanno caratterizzato il successo delle stagioni precedenti, come Raiz, che interpreta Salvatore Ricci. Ma ancora non è trapelata nessuna notizia certa su chi è confermato. C'è un'unica certezza: Mare fuori 5 si farà, pertanto, le avventure nell'IPM di Napoli non sono giunte alla loro conclusione.