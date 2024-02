Luisa Corna: chi è, età, carriera, vita privata, matrimonio

Chi è Luisa Corna? Cantante, attrice, presentatrice ed ex modella, è stato uno dei volti più famosi della televisione italiana degli anni '90 e dei primi anni 2000 e oggi è tornata sul piccolo schermo in qualità di concorrente in un noto programma che va in onda su Rai 1. Ripercorriamo insieme la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Luisa Corna: chi è, età, carriera televisiva e musicale

Luisa Corna è nata a Palazzolo sull'Oglio (provincia di Brescia), sotto il segno del Sagittario, il 2 dicembre 1965. Attualmente ha 58 anni. Prima di intraprendere la carriera televisiva na ha iniziata una nel mondo della musica e ha studiato canto e solfeggio.

La sua prima apparizione sul piccolo schermo, sempre in ambito musicale, risale al 1997 a Domenica In, dove aveva il ruolo di cantante fissa. In seguito ha mostrato talento anche nella conduzione dei programmi dopo aver affiancato Giampiero Ingrassia, nel 1998, nello show Tira & Molla.

Dopo aver fatto esperienza in diverse trasmissioni televisive come ad esempio Controcampo e Sanremo di nasce, Luisa Corna ha partecipato per la prima volta, nel 2002, al Festival di Sanremo.

Luisa Corna ha cantato in coppia con Fausto Leali il brano Ora ho bisogno di te, che in quell'edizione del Festival si classificò al quarto posto.

Parallelamente all'attività di conduttrice televisiva di diverse trasmissioni in onda su Rai 1 nei primi anni 2000, Luisa Corna ha continuato il suo percorso musicale pubblicando ben 3 album:

• Acqua futura (2006);

• Non si vive in silenzio (2010);

• Le cose vere (2021).

Luisa Corna ha anche preso parte a due pellicole cinematografiche: Nirvana (1997), diretto da Gabriele Salvatores, e Al momento giusto (2000), diretto da Giorgio Panariello e Gaia Gorrini.

Dal 13 febbraio 2024 è una concorrente del programma Tale e quale Sanremo, spin-off di Tale e quale show.

La vita privata di Luisa Corna: chi è il marito

Luisa Corna ha fatto parlare spesso di sé per la sua vita privata. Per 10 anni, a partire dal 1993, è stata fidanzata con Aldo Serena, ex attaccante di Juventus, Milan ed Inter. Dopo la fine della loro storia d'amore ha frequentato il cantante e chitarrista Alex Britti. I due hanno realizzato insieme il brano 2sillabe nel 2010. Infine è stata fidanzata con l'attore e modello napoletano Valerio Foglia Manzillo.

Oggi Luisa Corna è felicemente sposata, dal 9 settembre 2023, con Stefano Giovino, un ufficiale dell'arma dei carabinieri.

Luisa Corna non ha mai avuto figli da nessuna delle precedenti relazioni ne dall'attuale marito.

Leggi anche: Chi è Roberta Capua? Tutto sulla conduttrice televisiva ed ex Miss Italia