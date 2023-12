Luna piena del 27 dicembre 2023: significato e orario per assistere all'evento

La Luna piena del 27 dicembre 2023 viene definita Fredda: sapete perché? Lo spettacolo durerà fino all'alba del 28 dicembre e si potrà vedere chiaramente. Vediamo qual è il significato dell'ultimo plenilunio dell'anno.

Luna piena del 27 dicembre 2023: qual è il significato?

Mercoledì 27 dicembre 2023 si verifica la Luna piena fredda. Si tratta dell'ultimo plenilunio dell'anno e durerà fino alle prime ore dell'alba di giovedì 28 dicembre. La completa pienezza si raggiungerà alle ore 01:33, nel cuore della notte. Sapete qual è il significato di questo evento astronomico? Secondo gli esperti, il nome è collegato alla tradizione dei nativi americani Mohawk, il Popolo della pietra focaia, originari della Valle Mohawk, incastonata tra lo Stato di New York e il Canada meridionale.

Il fatto che la Luna piena venga definita fredda è da rintracciare al primo vero gelo invernale che segue quello mite dell'autunno. Talvolta, viene chiamata anche Luna piena di Natale perché cade proprio a ridosso delle festività natalizie. Anche se si l'evento si verifica il 27 dicembre, il satellite apparirà più grande per un totale di tre giorni.

La Luna piena del 27 dicembre 2023 ha anche altri nomi, alcuni particolarmente curiosi: Luna della Lunga Notte (Mohicani), Luna Creatrice dell'Inverno (Abenaki occidentali); Luna di Neve (Haida e Cherokee) e Luna degli Alberi Gelati (Cree). Ovviamente, si tratta di termini legati alla tradizione dei nativi americani e al loro calendario lunare.

Luna piena del 27 dicembre: a che ora puntare gli occhi al cielo?

Per assistere alla Luna piena fredda del 27 dicembre 2023, l'Unione Astrofili Italiani (UAI) consiglia di alzare gli occhi al cielo alle ore 01:33. E' bene sottolineare, però, che il disco apparirà completo sia ore prima che ore dopo l'evento. Il satellite apparirà pieno per quasi tre giorni.

La Luna piena fredda è tramontata attorno alle 07:20 (ora di Roma), ma tornerà nuovamente visibile intorno alle 17:00, restando in cielo fino all'alba di giovedì 28 dicembre. Il primo plenilunio del 2024, invece, si avrà giovedì 25 gennaio. Di seguito, tutte le date da segnare in agenda per assistere agli eventi astronomici del nuovo anno:

• Luna Piena di Neve: 24 febbraio

• Luna Piena del Verme: 25 marzo

• Luna Piena Rosa: 23 aprile

• Luna Piena dei Fiori: 23 maggio

• Luna Fragola: 22 giugno

• Luna Piena del Cervo: 21 luglio

• Luna Piena dello Storione: 19 agosto

• Luna Piena del Raccolto: 18 settembre

• Luna Piena del Cacciatore: 17 ottobre

• Luna Piena del Castoro: 15 novembre

• Luna Piena Fredda: 15 dicembre.