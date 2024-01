Luna piena del Lupo a gennaio 2024: qual è il significato e quando vederla

La Luna del Lupo risplende nel cielo di gennaio 2024: ecco quando e come vederla, qual è il significato, i riti e le tradizioni collegate.

Si avvicina la data del primo plenilunio dell'anno: il cielo a gennaio 2024 si allumina grazie alla meravigliosa Luna piena del Lupo, che ci porterà giornate via via più lunghe e luminose (guadagnando circa 48 minuti di luce rispetto al mese di dicembre).

Ecco quando vedere la luna piena del Lupo, qual è il significato e quali sono i riti connessi a questo primo plenilunio dell'anno.

Luna piena del Lupo a gennaio 2024: quando vederla

Occhi puntati verso il cielo a partire dalle 18:54 di giovedì 25 gennaio 2024, quando si verificherà il primo plenilunio del nuovo anno e si potrà ammirare la Luna piena del Lupo.

Considerando che i pleniluni - secondo la NASA - si protraggono di solito per tre gironi, potremmo ammirare la Luna piena anche nelle serate successive.

A pochi giorni di distanza dalla fine del mese, restano pochi eventi astronomici da ammirare senza l'ausilio di strumentazioni tecniche: per esempio, la notte del 31 gennaio prossimo potremmo ammirare (tempo permettendo) il picco massimo delle alfa Leonidi. In questa occasione ci sarà la possibilità di vedere diverse stelle cadenti.

Il 29 gennaio prossimo, invece, potremmo assistere all'avvicinamento massimo alla Terra della cometa periodica 62P Tsuchinshan.

Ma torniamo alla Luna piena del Lupo, l'evento più atteso all'inizio di ogni anno.

Luna piena del Lupo: il significato

Qual è il significato della Luna piena del Lupo? Secondo la tradizione dei nativi americani, il primo plenilunio dell'anno è associato agli ululati dei lupi, che si potevano sentire chiaramente nel periodo invernale.

L'associazione della Luna ai Lupi riguarda da un lato l'animo notturno di questo animale; dall'altro lato l'istinto di protezione dei lupi verso i cuccioli e quindi verso la propria famiglia.

Tuttavia, la luna piena del Lupo ha assunto diversi nomi nel corso della storia, in base alle popolazioni che la ammiravano nel cielo:

• gli Algonchini , ad esempio, la chiamano "Luna Gelata";

• i Cree la chiamavano "Luna di Ghiaccio Esplosiva" o "Luna Fredda";

• i Dakota l'avevano definita la "Luna Dura".

Tra gli altri nomi più fantasiosi, associati ad animali o altri fenomeni c'erano gli Ojibwe che la chiamavano "Luna dello Spirito", mentre per i Tinglit si chiamava "Luna dell'Oca canadese".

Riti e tradizioni durante la luna piena del Lupo

La Luna piena del Lupo è un momento molto particolare dell'anno, in cui - secondo la tradizione - occorre lasciarsi alle spalle il passato e concentrarsi su ciò che si desidera per l'anno appena iniziato, ovvero ciò che si intende ottenere nel corso di questo 2024.

Questo periodo, con il primo plenilunio dell'anno, è considerato propizio per attrarre energia positiva per cominciare il nuovo anno con lo spirito giusto.

I rituali che solitamente si svolgono nella notte del primo plenilunio dell'ano, quindi, riguardano proprio la voglia di lasciarsi alle spalle il passato per guardare avanti al futuro.

Il periodo più freddo dell'anno, appunto a gennaio, si riteneva fosse il momento perfetto per pianificare i propri obiettivi e concentrarsi sul futuro, magari per trascorrere del tempo con la famiglia e lasciare alle spalle qualsiasi cosa sia successa in passato.

