Nella serata tra il 14 e il 15 giugno 2022 tenetevi tutti pronti con il naso all'insù per ammirare la Luna delle fragole che si renderà assoluta protagonista del manto stellato. Ma prima, ecco tutto quello che bisogna sapere sull'orario giusto e sul perché avviene questo particolare fenomeno naturale.

Luna piena: quella di giugno 2022 è la Superluna delle fragole

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2022 sopra le nostre teste avverrà il fenomeno maggiormente conosciuto come Superluna delle fragole. Per vedere il nostro satellite in tutto il suo splendore dovremmo attendere la 01:00 di notte, ma salvo condizioni atmosferiche avverse, la luna piena dovrebbe vedersi già in pieno giorno.

Non dovrebbero esserci particolari difficoltà nel vederla, anche perché come tutte le Superlune, anche questa tenderà ad apparire più grande del solito, in caso contrario comunque, sappiate che la luna rimarrà in questa fase almeno per un paio di giorni prima di riprendere il suo ciclo.

Perché si chiama Luna delle fragole e perché sembra più grande?

Sono tantissime le curiosità che girano attorno al nostro satellite naturale, protagonista da millenni di molti interrogativi scientifici, fisici e filosofici, nonché anche di molte usanze di diverse culture, come quella pagana per esempio che si rifà molto ai cicli terrestri e anche a quelli celesti.

Tra questi interrogativi, le prime domande che ci si tende a porre quando si guarda il fenomeno della Superluna sono due: quale sia l'origine del suo nome e il motivo delle sue dimensioni più grandi rispetto a tutte le altre lune dell'anno.

Iniziamo con il soddisfare la prima curiosità, quella sul suo nome. Nulla di particolarmente poetico come potrebbe sembrare. Ma così come per la Superluna dei fiori che compare nel cielo del mese di maggio e la Superluna del grano, l'ultima dell'anno, anche per la Superluna delle fragole il nome deriva dalla coincidenza con un determinato periodo del ciclo terrestre, in questo caso quello della maturazione delle fragoline di bosco.

Anche le dimensioni delle Superlune sono date da una coincidenza, quella della luna piena con la minore distanza dal nostro pianeta Terra, a prescindere dal periodo in cui si manifestano.

Una distanza che non è mai del tutto precisa ma che generalmente arriva a toccare i 407mila chilometri. Nei periodi in cui sembra più grande invece, come dicevamo, la distanza diminuisce e stando agli esperti pare che quella della Superluna delle fragole sarà di 357.658 km.

L'usanza in Europa: la luna di miele

In Europa la Luna delle fragole è conosciuta anche come Luna di miele che non suonerà certo nuova proprio per il motivo a cui starete sicuramente pensando. Da questo nome infatti deriva anche quello del primo viaggio fatto dagli sposi dopo le nozze.

L'usanza voleva che la neo coppia durante il viaggio di nozze bevesse una bevanda alcolica offerta loro in dono che si otteneva dalla fermentazione del miele e secondo quelle che erano le credenze questo gesto era visto come buon auspicio per la procreazione.