Macchie di calcare: come toglierle grazie a soli due ingredienti che hai già a casa

Le macchie di calcare, anche le più ostinate, possono essere rimosse facilmente se si mettono in atto questi semplici rimedi naturali. Ecco come fare.

Fastidiosissime macchie di calcare in cucina e in bagno non solo sono brutte a vedersi, ma alla lunga possono anche rovinare le superfici. Come toglierle?

Ci sono diversi metodi che permettono di liberarsi di questo problema. E se è vero che in commercio esistono moltissimi prodotti specifici anti-calcare, lo è anche che non sempre bisogna mettere mano al portafogli per raggiungere un risultato sorprendente.

Con pochi ingredienti, che probabilmente hai già a casa, puoi rimuovere anche le macchie più ostinate e liberare piastrelle, ceramica, ma anche oggetti più piccoli come bicchieri o posate.

Come togliere le macchie di calcare: conosci il tuo nemico

Le macchie di calcare sono spesso presenti in aree in cui l'acqua dura è comune, come in molte aree con sorgenti di acqua calcarea sotterranea.

Queste, infatti, altro non sono che depositi bianchi o opachi di calcio e altri minerali che si formano sulla superficie di oggetti o superfici esposte all'acqua dura. Mentre quest’ultima evapora, i minerali contenuti come calcio e magnesio, rimangono sulla superficie, formando i depositi di calcare.

Questi si formano soprattutto in alcune zone della casa. Nel bagno, per esempio, aggredendo rubinetti, il piatto doccia, così come i vetri dove l’acqua, schizzando sulla superficie, può asciugarsi lasciando macchie di calcare.

Ancora, le incrostazioni possono formarsi nei lavandini, nelle vasche da bagno e anche sugli specchi.

Per prevenire la formazione di macchie di calcare, è possibile utilizzare addolcitori d'acqua. Ma cosa fare quando il danno è ormai fatto?

Per fortuna, ci sono diversi rimedi contro le macchie di calcare. Non solo prodotti già pronti all’uso, ma anche trucchi che richiedono l’impiego di ingredienti presenti comunemente nelle nostre case.

Per togliere le macchie di calcare puoi fare affidamento su due ingredienti che quasi sicuramente avrai già in casa.

Parliamo, infatti, dell’aceto bianco e del limone. Ma perché dovrebbero funzionare contro il calcare?

Il calcare è costituito principalmente da carbonato di calcio e l'acido acetico, contenuto nell’aceto, può reagire chimicamente con il carbonato di calcio, rompendolo in componenti solubili in acqua.

Un principio molto simile fa sì che anche il limone possa aiutare a contrastare le macchie di calcare. In questo caso, però, il limone contiene acido citrico, il quale può reagire chimicamente con i depositi di calcare sciogliendoli o riducendoli in modo che siano più facili da rimuovere.

Se, quindi, hai piccoli oggetti macchiati dal calcare, puoi eliminare il problema immergendoli direttamente o in aceto bianco o nel succo di limone, lasciando agire per almeno un’ora.

Se le macchie, invece, si trovano su superfici che non possono essere immerse, puoi preparare una soluzione di aceto bianco e acqua in parti uguali e spruzzarla sulla superficie interessata, lasciandola agire per un'ora o durante la notte. Dopodiché, andrai a strofinare con una spugna o uno spazzolino.

Come togliere le macchie di calcare dalla ceramica

Aceto e limone possono essere utilizzati anche per eliminare le macchie di calcare dalla ceramica, ma non solo. In questi casi, infatti, puoi optare anche per una soluzione di bicarbonato e aceto.

Vediamo come utilizzare questi ingredienti per liberarti delle macchie sulla ceramica:

• Aceto bianco: versa aceto bianco direttamente sulla macchia di calcare e lascia agire per qualche minuto. Dopodiché strofina con una spugna o uno spazzolino e risciacqua bene con acqua;

• Bicarbonato di sodio e aceto: crea una pasta usando bicarbonato di sodio e aceto bianco e spalmala sulla macchia di calcare, lasciandola agire per un po'. Strofina con una spugna o uno spazzolino e risciacqua accuratamente;

• Succo di limone: applica il succo di limone direttamente sulla macchia di calcare. Lascia agire per qualche minuto e poi strofina con una spugna o uno spazzolino. Risciacqua bene.

Come rimuovere il calcare più ostinato

Aceto, limone e bicarbonato, pur essendo rimedi naturali, hanno in genere una buona efficacia anche sulle macchie più ostinate o vecchie.

Prima di utilizzarli, fai sempre una prova su una piccola sezione della superficie interessata, una precauzione particolarmente importante poiché l'acidità potrebbe influire su alcune superfici delicate.

La stessa attenzione, poi, va prestata all’utilizzo di spazzole e spugne abrasive. Sebbene queste possano essere utili per rimuovere il calcare, è essenziale evitare di graffiare le superfici durante il processo per prevenire danni permanenti.

Infine, se dovessi optare per uno dei tanti prodotti potenti anti-calcare presenti sul mercato, ricorda sempre di leggere con attenzione le istruzioni. Questi prodotti possono contenere sostanze chimiche più aggressive e proteggersi indossando guanti durante l'applicazione è un passo essenziale per effettuare la pulizia in sicurezza.

