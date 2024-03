Chi è Maddalena Corvaglia: carriera, sport e vita privata della showgirl

Gli amanti dei programmi televisivi conosceranno i diversi ruoli ricoperti da Maddalena Corvaglia nel corso della sua vita davanti la macchina da presa.

La showgirl vanta infatti di diverse partecipazioni nei programmi più importanti della tv: scopriamo chi è Maddalena Corvaglia e tutte le curiosità sulla sua vita lavorativa e sentimentale.

Chi è Maddalena Corvaglia: la carriera della showgirl

Nata nel 1980, Maddalena Corvaglia è una delle showgirl più amate della televisione, intraprendendo questa carriera sin da giovanissima.

A soli 17 anni si aggiudica il titolo di Miss Wella Umbria, partecipando a Miss Italia prima ancora di ottenere il diploma, per poi divenire uno dei volti noti di Striscia la Notizia.

Prima del litigio con Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia ha infatti partecipato assieme alla collega al programma di Antonio Ricci, divenendo le veline più amate nel corso degli anni.

Dopo aver anche condotto il programma per un breve tempo, Maddalena continua lungo questa carriera divenendo inviata speciale di Stranamore, a cui seguirà la partecipazione a diversi reality.

La showgirl si fa conoscere al pubblico divenendo protagonista di Jump! Stasera mi tuffo e Si può fare!, oltre che condurre alcune edizioni di Paperissima Sprint.

Prima di rivederla sullo schermo nell'ultima edizione di Pechino Express, scopriamo qualche altra curiosità sulla showgirl.

Dall'Italia all'estero: dove ha vissuto Maddalena Corvaglia

Le origini della showgirl sono pugliesi: Maddalena Corvaglia nasce infatti a Galatina, nel Salento, anche se il suo paese d'origine è Presicce.

Per inseguire il suo sogno, Maddalena ha viaggiato in tutta Italia, trasferendosi anche a Roma e Milano, per poi seguire il suo cuore in America.

Oltreoceano, Maddalena Corvaglia ha vissuto alcuni degli anni più importanti della sua vita, per poi decidere di trasferirsi nuovamente ma in un ambiente diverso dal solito.

La showgirl vive infatti assieme alla figlia Jamie a Palma de Mallorca, in una casa vicino al mare dove respira aria di pace.

Non mancano però i vari spostamenti a causa degli impegni lavorativi che vedono Maddalena girovagare in tutto il mondo.

Chi è il padre della figlia della Corvaglia?

Tante sono anche le curiosità riguardo la vita privata di Maddalena Corvaglia: durante i suoi anni da Velina, la showgirl ha intrapreso una relazione con Enzo Iacchetti, terminata qualche anno dopo.

Molti anni della sua vita li trascorre però al fianco di Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi e padre di sua figlia Jamie.

Sarà proprio a causa di questa relazione che Maddalena si trasferisce in America, in cui Stef aveva un legame data la residenza delle figlie avute dalla precedente relazione.

Il loro amore è però terminato nel 2017 e a questo sono seguiti alcuni flirt della showgirl, avuti con personaggi molto noti come Valentino Rossi e Morgan.

Secondo i media, attualmente Maddalena Corvaglia sarebbe in compagnia di Paolo Berlusconi, anche se i due non hanno ufficializzato il loro rapporto.

Che sport fa Maddalena Corvaglia?

Oltre alla sua passione per il mondo dello spettacolo, Maddalena Corvaglia nutre anche un profondo amore nei confronti dello sport.

La showgirl è un'appassionata di sport da combattimento come il Krav Maga, utile soprattutto per imparare mosse di auto-difesa.

Oltre agli allenamenti classici in palestra, Maddalena Corvaglia pratica anche pole dance, a cui si aggiunge anche l'acrobatica aerea con tappeti elastici e tessuti.

