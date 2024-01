Mahmood, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla vita del giovane cantautore milanese

Vincitore di Sanremo nel 2019 con il brano “Soldi”, Mahmood ha raggiunto in poco tempo una grande notorietà, che lo ha reso uno dei cantati più famosi nel panorama musicale attuale. Ogni suo brano, infatti, ha raggiunto l’apice delle diverse classifiche musicali in tutta Europa. È apprezzato soprattutto per la sua voce, caratterizzata da uno stile e da un “flow” inconfondibile. Ma chi è Mahmood? Scopriamo qualche curiosità sulla carriera e sulla vita privata del giovane cantante italiano.

Mahmood, biografia e carriera del cantante milanese

Mahmood, nome d'arte di Alessandro Mahmoud, nasce a Milano il 12 settembre 1992, da madre sarda e padre egiziano, con il quale dall'infanzia non ha più rapporti. Rimane invece molto legato alla madre e alle sue origini sarde. Infatti, considera la Sardegna come la sua seconda casa, ritenendola fonte d’ispirazione principale per i suoi pezzi.

Cresce in uno dei più poveri quartieri di periferia, il Gratosoglio, coltivando fin da piccolo la sua passione per la musica. Infatti, si dedica allo studio del canto fin dai 15 anni presso l'Accademia "Il Pentagramma". Frequenta il liceo linguistico e il Centro Professione Musica di Milano, studiando tecnica canora, solfeggio e interpretazione vocale, dimostrando molto presto il suo talento.

Il debutto arriva nel 2012 con la partecipazione ad X Factor, che però non lo vedrà avanzare molto nella competizione. Infatti, si fermerà ai bootcamp, per poi essere ripescato e uscire alla terza serata.

I primi successi si vedranno nel 2015, quando si classifica al primo posto del concorso “Area Sanremo”, aggiudicandosi la possibilità di partecipare a Sanremo “Nuove Proposte”, dove ottiene il quarto posto con il brano “Dimentica”.

Risale al 2018 il successo Gioventù bruciata, con cui approda a Sanremo Giovani, arrivando al primo posto e vincendo il premio della critica. In questo modo, partecipa di diritto al Festival di Sanremo del 2019, aggiudicandosi a sorpresa il primo posto tra i Big, consolidando così il suo successo.

Mahmood e Sanremo: un legame indissolubile

La vittoria di Sanremo Giovani permette a Mahmood di prendere parte alla 69esima edizione del Festival della Canzone italiana. Parteciperà con il brano “Soldi”, scritto insieme a Dardust e Charlie Charles.

Si tratta di un brano autobiografico che racconta l’infanzia vissuta da Alessandro nel quartiere milanese, sottolineando uno dei traumi che ha vissuto da bambino: l’abbandono da parte del padre. A confermarlo è in particolare la frase “Waladi waladi habibi ta’aleena”, che significa “Figlio mio, amore, vieni qua”.

La canzone lo consacra vincitore del Festival, superando sul podio cantanti all’epoca ben più affermati di lui, come Ultimo e Il Volo. La vittoria permetterà al cantautore di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest del 2019 a Tel Aviv, piazzandosi al secondo posto della classifica.

Da lì in poi è un susseguirsi di hit, tra cui Barrio, Rapide e Inuyasha. Inoltre, è stato autore di “Andromeda” per Elodie, ma anche di “Hola (I Say)” per Marco Mengoni e Tom Walker.

La carriera di Mahmood prosegue a gonfie vele, con la vittoria del Festival di Sanremo anche nel 2022, con il brano Brividi, interpretato insieme a Blanco e dato come uno dei super favoriti già dalla prima esibizione.

Il legame tra Mahmood e Sanremo, però, non è destinato a finire. Infatti, il giovane cantautore prenderà parte anche alla 74esima edizione del Festival, con la canzone "Tuta Gold".

Mahmood, perché si chiama così?

Il nome d’arte che Alessandro ha scelto è un gioco di parole tra il suo cognome, Mahmoud, e l’espressione inglese “My mood”, che significa “Il mio stato d’animo”.

Questo nome è stato da lui ideato per rappresentare al meglio il progetto e la volontà di portare la sua storia personale e il suo stato d’animo direttamente all’interno dei pezzi.

Mahmood definisce il suo stile musicale come marocco-pop, unione del pop italiano e di influenze marocchine e arabe. Oltre a essere un talentuoso interprete, Mahmood è molto apprezzato nelle sue doti di autore. Infatti, ha scritto brani per diversi artisti italiani, tra i quali Fabri Fibra, Guè, Elodie, Noemi e Francesca Michielin.

Vita privata di Mahmood

Mahmood non ha mai voluto rispondere alle domande sulla sua presunta omosessualità, ritenendo irrilevante una dichiarazione ufficiale in tal senso, che porta a percepire l'omosessualità ancora come qualcosa di anomalo e fuori dall'ordinario.

Questa sua riservatezza non ha mai permesso di confermare alcuna relazione, ma negli anni gli sono state attribuite diverse frequentazioni, per esempio con Dardust, Elodie e anche con Marco Mengoni. Tutte queste indiscrezioni sono sempre rimaste puro gossip e non sono mai arrivate conferme.

Secondo i rumours fino al 2016 nella sua vita c’era una donna, mentre poi ha iniziato ad avere relazioni con gli uomini. Il primo è Lorenzo Tobia Marcucci, classe 1989 specializzato nel settore della moda per il brand Guidi. A marzo 2020, invece, Mahmood è stato affiancato al ballerino di Amici Gabriele Esposito, relazione che dovrebbe ancora essere in corso. Tuttavia, restano solo delle voci di corridoio perché non sono mai arrivate ufficialità (almeno per il momento).