Arriva al cinema “Mahmood”, un docufilm sul percorso di Alessandro, vero nome dell’artista, che verrà proiettato in anteprima alla Festa del cinema di Roma il 14 ottobre. Il celebre artista milanese si racconta sul grande schermo, per un evento limitato ed imperdibile.

Mahmood, di cosa parla il documentario sul cantante

Mahmood è uno dei talenti più seguiti della scena italiana, soprattutto dopo il successo a Sanremo insieme a Blanco. Una storia da “brividi” quella del giovane, che cresce nella periferia milanese, nonostante le sue origini Egiziane. Il progetto è diretto da Giorgio Testi, ma viene narrato dalla voce del protagonista stesso; inoltre saranno presenti i commenti di vari amici, anche loro grandi della scena italiana: Dardust, Blanco, Carmen Consoli…

Una celebrità sicuramente unica: due vittorie a Sanremo in pochissimi anni, Eurovision, palchi in giro per l’Europa, e la vita di un umile ragazzo, che coi propri valori, ma soprattutto una voce incredibile, riesce a realizzare un sogno. Mahmood è noto per le molteplici collaborazioni con importantissimi personaggi della musica: Elisa, Fabri Fibra, Elodie… insomma, la sua musica ha conquistato migliaia di ascoltatori che lo supportano da anni in giro per il mondo, come è anche possibile vedere dai milioni di streaming su Spotify, e le visualizzazioni su Youtube.

La vittoria a Sanremo di quest’anno è sicuramente diventata virale, anche tramite i social, confermando il successo e l’influenza di questo personaggio, amato e acclamato dai suoi fan. La musica rappresenta il fil rouge di questo viaggio, dove il protagonista si racconta, come in una sorta di diario. Condivide emozioni personali, aneddoti, momenti felici e momenti più tristi, descrivendo le sensazioni provate nel corso di una vita che ha sicuramente preso una piega inaspettata.

Certamente un sentiero tortuoso, pieno di ostacoli, buche, bivi, che hanno scolpito l’anima di Alessandro. Anche il suo timbro in effetti, suona come una melodia lontana, dai tratti arabeggianti, che ricordano un lontano mondo armonioso. Sul palco l’artista riesce ad incantare, come se fosse un mago, gli spettatori, che raccontano sui social del concerto, come un’esperienza unica, definendo Mahmood un performer unico nel suo genere.

Il documentario narra le vicende del cantante, i vari concerti, i posti visitati, il pubblico, l’amore ma anche le critiche ricevuti. La vita di Mahmood è una vita piena d’amore, di sentimenti, di dolore e rinunce.

Quando esce il film nelle sale

Il docufilm è prodotto da Red Carpet e lanciato da Nexo Digital insieme a Radio DEEJAy e MYMovies.it. L'evento sarà disponibile nelle sale cinematografiche per un periodo di tempo limitato. In esclusiva dal 17 al 19 ottobre sarà possibile recarsi in sala per un'opportunità unica!