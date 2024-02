Mahmood, Nei letti degli altri: testo e significato

Nei letti degli altri è la canzone che da anche il titolo al nuovo album di Mahmood. Una canzone profonda, che parla di una relazione e di qual è, per Mahmood, l'ostacolo più grande della relazione stessa.

Nei letti degli altri: il testo

Ci ho rimesso un po' di tempo per capire che

L'ostacolo più grande nelle relazioni sono io

C'era solo neve nei miei sogni, sai perché

Tutto questo freddo è stato figlio dell'ultimo addio



Non voglio scappare

Dallo stare bene

Fanculo l'onore

Dovevo sbronzarmi a Manchester

Capendo che

C'è una parte di me

Che non si è mai arresa

Lascerò la presa



Per non farci più male

Male

Potremmo parlare anziché immaginarci

Nei letti degli altri per dimenticarci

Fa solo più male

Restiamo lontani per avvicinarci

Confesso in un bagno sentimenti e sbagli

Fa solo più male



Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno

Per la mia memoria di merda do la colpa all'erba

È da bambino che m'incanto guardando le lucciole

Diceva mia madre che ho la testa tra le nuvole



Stando bene solo mi sentivo un po' colpevole

Ora leggo poco, ma in passato tra le pagine

Creavo dei muri d'argento

Forse per difesa

Lascerò la presa



Per non farci più male

Male

Potremmo parlare anziché immaginarci

Nei letti degli altri per dimenticarci

Fa solo più male

Restiamo lontani per avvicinarci

Confesso in un bagno sentimenti e sbagli

Fa solo più



Male, se cerchiamo di esser veri

Quelle dipendenze lasciate ieri tornano

Insegnami a cancellare gli sbagli

Perdonami se non sono Leopardi

Ci son lati di questo mio tormento che solo tu vedi

Già lo sai

In questo trip siamo i soli abitanti



Per non farci più male

Male

Potremmo parlare anziché immaginarci

Nei letti degli altri per dimenticarci

Fa solo più

Male

Nei letti degli altri: il significato

Mahmood, in questa canzone, approfondisce il tema delle relazione, dell'addio e cerca di capire quale può essere stato il problema della fine della storia e che il modo di non farsi più male è di parlare invece che immaginarsi nei letti degli altri per dimenticare la relazione.