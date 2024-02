Le ferite e la rinascita: Mahmood presenta il suo nuovo album, "Nei letti degli altri"

Per la sua terza volta tra i Big del Festival di Sanremo, Mahmood presenta il brano "Tuta gold". Non solo: il 16 febbraio esce il nuovo album. Ecco cos'ha svelato in anteprima nel corso della conferenza stampa.

Il Festival di Sanremo sembra portare bene a Mahmood, che per la sua terza volta tra i Big si mette in gioco senza aspettative ma con la voglia di dare il massimo. Non solo: il 16 febbraio esce il suo nuovo album, "Nei letti degli altri". Ecco cos'ha svelato nel corso della conferenza stampa.

Mahmood presenta il nuovo album, "Nei letti degli altri"

Potremmo parlare anziché immaginarci

nei letti degli altri per dimenticarci

Fa solo più

Male

Restiamo lontani per avvicinarci

Recita così il ritornello della canzone che dà il titolo al nuovo album di Mahmood, l'artista italo-egiziano al quale il trionfo sanremese del 2019 ha spianato la strada del successo. Intimo e introspettivo, il nuovo disco è un viaggio tra passato e presente. Si lascia alle spalle le ferite adolescenziali, supera il dolore per un genitore assente e porta in musica la maturazione artistica e personale vissuta negli ultimi anni.

La sua voce intensa e il suo timbro inconfondibile sono il tratto distintivo di un album che merita di essere ascoltato fino in fondo. "Nei letti degli altri" è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare. Il letto, più di ogni altra cosa, diventa un porto sicuro. È luogo introspettivo, in cui guardarsi dentro ed estraniarsi dal mondo. Ma è anche culla di sentimenti, dove le relazioni interpersonali si fanno intense. Un microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, per vivere i momenti più belli e ripararsi in quelli più difficili. Insomma, "Nei letti degli altri" racchiude momenti di vita vera.

Variopinta è anche l'estetica dell'album, che va all’essenza delle cose, esaminando nel profondo le meravigliose - a volte crudeli - dinamiche delle relazioni. L’artwork della cover, in particolare, è stato realizzato ancora una volta dal visual artist e fotografo Frederik Heyman, che - con il suo immaginario surreale creato con l’ausilio della tecnologia 3D - ha collaborato con le più importanti star internazionali.

Il tour

Il successo di Mahmood non si arresta e per la primavera/estate ha in serbo un tour fitto di date, in Italia e in tutta Europa.

Il cantante conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e vanta oltre 3 miliardi di stream. Da aprile 2024 girerà l'Europa esibendosi nei club di 10 Paesi europei, con l’EUROPEAN TOUR. Le 17 date - prodotte da Friends & Partners - si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio (sold out) e il 18 maggio 2024.

Non solo: a luglio inizia il SUMMER TOUR 2024, che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani. Bisogna segnare sul calendario:

• 19 luglio 2024, al Sequoie Music Festival di Bologna

• 20 luglio dall’Anima Festival di Cervere (CN)

• 12 agosto al Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro (UD)

• 14 agosto al Bertelli Live di Forte dei Marmi (LU)

• 18 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE)

• 20 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania

• 21 agosto al Teatro Verdura di Palermo

• 23 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC).

La conferenza stampa di Mahmood

Nell'album le atmosfere internazionali si fondono con una narrativa empatica. Mahmood presenta così nuovi lati di sé, ma non smette di raccontarsi con trasparenza. Lo ha fatto anche nel corso della conferenza stampa organizzata allo Spazio Arca di Milano, a meno di una settimana dall'inizio della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

"La canzone che dà il titolo all'album è nata in una serata a Manchester, con qualche gin tonic di troppo. Non vedo l’ora di cantarlo in giro per l’Italia e per tutta Europa", ha raccontato Mahmood. In un viaggio tra i dolori del passato e i traguardi del presente, il cantante ricorda anche il padre perché ha "superato quel vuoto".

"Tuta gold" e la nuova avventura a Sanremo

Mahmood torna a mettersi in gioco sul palco del Festival di Sanremo, dov'è pronto a sorprendere i fan e a dare il massimo.

A lui il Festival della Canzone italiana sembra portare bene. Insomma, due vittorie su due è un risultato clamoroso. Ma ogni volta è come la prima e, su sua stessa ammissione, ci tornerebbe ogni anno. D'altronde, quale migliore occasione per crescere?

In occasione della 74esima edizione della kermesse, il cantante presenta "Tuta gold", un brano che - come raccontato nel corso della conferenza stampa - "nasce fuori da una tenda dopo un rave party di quattro giorni vicino a Berlino". Non mancano i riferimenti autobiografici: "Parlo di un ragazzo che ripensa alla sua vita fino a quel momento. Ripensa alla sua adolescenza, alle offese ricevute e alle ferite che lo hanno reso più forte".

Insomma, dopo aver vinto nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi" in coppia con Blanco, Mahmood è pronto a una nuova avventura. Non solo: per la serata di venerdì 9 febbraio dedicata alle cover, si esibirà con il brano “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu 'e Locu, gruppo storico di canto a tenore.

Ma perché proprio quella canzone? "È un brano a cui sono molto legato ed è una delle più belle canzoni nel panorama italiano. È un inno alla libertà, ricorda che i pensieri sono come il mare: non si possono recintare. La libertà artistica mi appartiene, è ciò che mi fa fare questo lavoro senza che sia un lavoro ma una passione", ha sottolineato nel corso della conferenza stampa.