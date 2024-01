3 curiosità sul nuovo album di Mahmood: ecco cosa c'entrano i materassi

Presto in vendita il nuovo album "Nei letti degli altri", 3 curiosità da non perdere e qualche anticipazione.

Mahmood ha annunciato l'uscita di un nuovo album. I fan non vedono l'ora di ascoltare le nuove hit, preannunciate con una innovativa strategia di marketing: materassi in molte città d'Italia con frasi - forse - tratte dalle sue canzoni.

Presto Mahmood sarà a Sanremo con "Tuta gold". Ma cosa sappiamo sul nuovo albume quando uscirà?

Curiosità sul nuovo album di Mahmood: ecco cosa sappiamo

Poliedrico, introspettivo ed elegantemente trasgressivo: così si può descrivere lo stile musicale del cantante milanese che ha scalato le classifiche e che è amatissimo dal giovane pubblico e non solo. Il nuovo lavoro sarà presto in vendita, ecco qualche curiosità sull'album.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

1. Perché i materassi?

Nei giorni scorsi in alcune città (Roma, Milano, Napoli) sono apparsi dei materassi apparentemente abbandonati. Su di essi diverse frasi d'amore che anticipano in parte il contenuto delle canzoni del nuovo album.

Mi chiedevo un giorno se avrei mai guadagnato per invitare degli amici a cena. Sembravamo impazziti… siamo mai stati felici?

Scusa se non ricordo mai il tuo compleanno

Queste sono alcune delle frasi scritte sui materassi, una innovativa campagna di marketing che sicuramente avrà grande successo.

2. Qual è il titolo del nuovo album

Il titolo della sua ultima "fatica" è "Nei letti degli altri", per questo si collega ai materassi comprarsi nei giorni scorsi. Ecco come sarà:

Intimo e introspettivo, ‘Nei letti degli altri' è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani e il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita

Le parole del cantautore.

3. Quando esce il nuovo album di Mahmood

L'uscita è prevista immediatamente dopo la partecipazione a Sanremo 2024. La data annunciata è il 16 febbraio. "Cocktail d'amore" è il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album e, in poco tempo, è salito in testa alla classifica delle canzoni più trasmesse in radio.

Mahmood a Sanremo, cosa aspettarsi?

Sarà tra i big sul palco dell'Ariston per la terza volta, dopo due grandi successi. La prima volta Mahmood ha partecipato con "Soldi", facendosi conoscere al grande pubblico; la seconda ha consolidato il suo grande successo e talento con "Brividi", insieme a Blanco, con un brano che ad oggi è record di ascolti. Quest'anno Mahmood è in gara con una canzone dal titolo "Tuta Gold" . Cosa aspettarsi? Sicuramente molte sorprese.