Mahmood, Tutti contro tutti: testo e significato

La canzone Tutti contro tutti fa parte del nuovo album di Mahmood "Nei letti degli altri" uscito oggi 16 febbraio. Una canzone dolce che, dal testo, sembra dedicata alla mamma.

Tutti contro tutti: il testo

Più ti penso più ti penserei

Ma il mio modo di fare mi fotte

Leggo manga, poi cucino pancake

Tanto so che domani mi toccherà

Cercare dimora

‘Sta città un po’ mi fa paura

Come sarà

Di nuovo abitare

A trent’anni da mia madre

Può sembrare un’opera

Questa vita scomoda

Le sorridi e ti manda in galera

Mi chiedevo un giorno se

Avrei guadagnato per

Invitare degli amici a cena

Di cosa mi dovrei vergognare

Se alla fine con te sto bene

Aspettavi dell’altro, io non lo so

Sto in piedi con lo zaino dei Pokémon

A cosa servirà giudicare

Forse non mi conosci bene

Se il mondo ci vorrà distrutti

Lotteremo soli contro tutti, tutti, tutti

Forse non è naturale che

Mi chiedi come sto, ti dico: “Male”

Non ho studiato canto lirico

Per stare al telefono con te ad urlare

Può sembrare un’opera

Questa vita scomoda

Le sorridi e ti manda in galera

Mi chiedevo un giorno se

Avrei guadagnato per

Invitare degli amici a cena

Di cosa mi dovrei vergognare

Se alla fine con te sto bene

Aspettavi dell’altro, io non lo so

Sto in piedi con lo zaino dei Pokémon

A cosa servirà giudicare

Forse non mi conosci bene

Se il mondo ci vorrà distrutti

Lotteremo soli contro tutti, tutti, tutti

Tutti contro tutti, tutti, tutti

Da soli contro tutti, tutti, tutti

Io non so perché

Perdo la testa per te

Forse non è

L’eco di mille sirene

La tua voce

Mi lega come catene

Più ti penso più ti penserei

Ma il mio modo di fare mi fotte

Leggo manga, poi cucino pancake

Tanto so che domani mi toccherà

Cercare dimora

‘Sta città un po’ mi fa paura

Come sarà

Di nuovo abitare

A trent’anni da mia madre

Può sembrare un’opera

Questa vita scomoda

Le sorridi e ti manda in galera

Mi chiedevo un giorno se

Avrei guadagnato per

Invitare degli amici a cena

Di cosa mi dovrei vergognare

Se alla fine con te sto bene

Aspettavi dell’altro, io non lo so

Sto in piedi con lo zaino dei Pokémon

A cosa servirà giudicare

Forse non mi conosci bene

Se il mondo ci vorrà distrutti

Lotteremo soli contro tutti, tutti, tutti

Forse non è naturale che

Mi chiedi come sto, ti dico: “Male”

Non ho studiato canto lirico

Per stare al telefono con te ad urlare

Può sembrare un’opera

Questa vita scomoda

Le sorridi e ti manda in galera

Mi chiedevo un giorno se

Avrei guadagnato per

Invitare degli amici a cena

Di cosa mi dovrei vergognare

Se alla fine con te sto bene

Aspettavi dell’altro, io non lo so

Sto in piedi con lo zaino dei Pokémon

A cosa servirà giudicare

Forse non mi conosci bene

Se il mondo ci vorrà distrutti

Lotteremo soli contro tutti, tutti, tutti

Tutti contro tutti, tutti, tutti

Da soli contro tutti, tutti, tutti

Io non so perché

Perdo la testa per te

Forse non è

L’eco di mille sirene

La tua voce

Mi lega come catene

Io non so perché

Perdo la testa per te

Forse non è

L’eco di mille sirene

La tua voce

Mi lega come catene

Il significato di Tutti contro tutti

Mahmood in questa canzone parla del periodo in cui è tornato a vivere con la mamma dopo che il palazzo dove viveva in via Antonini a Milano, nell'agosto del 2021, è andato in fiamme. Proprio in una strofa della canzone cita la mamma affermando che "chissà come sarà di nuovo abitare a trent'anni da mia madre".

Dopo che lui aveva trovato la sua indipendenza, la sua casa , l'ha vista distrutta nell'incendio ed è dovuto ritornare da sua mamma con cui, stesso il cantante ha affermato di avere un bellissimo rapporto.

In questa canzone ci rispecchiamo un po' tutti, una vita fatta di difficoltà, di scelte per la nostra vita da adulti lontano dai nostri affetti dove siamo tutti contro tutti.