Chi è Maitè Yanes: età, carriera, vita privata, curiosità

Dagli esordi in Spagna al successo in Italia: ecco chi è la modella ed attrice Maitè Yanes, concorrente dell'Isola dei famosi.

Chi è Maitè Yanes? Il suo nome non è nuovo alla televisione italiana sebbene sia agli inizi della sua carriera. Oltre ad aver avuto notorietà nel nostro Paese si è fatta apprezzare nella sua Nazione d'origine: la Spagna. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto sulla vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 18.

Chi è Maitè Yanes: età e carriera da modella ed attrice

Maitè Yanes è nata da genitori cubani in Spagna, Paese in cui ha vissuto per la maggior parte della sua vita. Purtroppo non sono note le informazioni relative alla sua data di nascita e alla sua età in quanto stiamo parlando di una ragazza estremamente riservata.

Ha iniziato a lavorare come modella prima nella capitale spagnola Madrid, successivamente anche a Milano e New York City, diventando una della ragazze più apprezzate nel mondo della moda. Maitè Yanes ha ottenuto anche un contratto con la popolare agenzia Women Management che ha rappresentato e rappresenta alcune delle modelle più famose ed importanti al mondo.

Parallelamente alla carriera da modella, Maitè ha intrapreso una carriera nel mondo della recitazione partecipando, in Spagna, ai musical teatrali Grease e The Beatles.

Il talento mostrato sul palcoscenico e la sua bellezza naturale le hanno aperto le porte dell'Italia. Nel 2017, Maitè Yanes, ha fatto il suo esordio nel programma Colorado. Sempre in Italia ha preso parte al film Il sesso degli angeli (2022), diretto da Leonardo Pieraccioni.

Quest'anno vedremo Maitè Yanes impegnata nel complicato reality show L'isola dei famosi 18. Si tratta della sua prima esperienza sul piccolo schermo italiano dopo Colorado.

La vita privata di Maitè Yanes

Come abbiamo già anticipato, Maitè Yanes è una ragazza estremamente riservata. Oltre a non essere nota la sua data di nascita (e di conseguenza la sua età), non si conoscono dettagli relativi alla sua vita privata. Non sappiamo se al momento sia single o fidanzata ne sappiamo se ha figli.

Le curiosità su Maitè Yanes

Maitè Yanes non ama i social network e, sempre perché ci tiene molto alla sua privacy, ha solo un profilo Instagram, privato, con circa 8mila follower. La modella ed attrice avrebbe potuto fare la storia del reality show a cui parteciperà: essere la prima ragazza spagnola dell'Isola dei famosi. Tale record spetta però alla modella e connazionale Gracia De Torres, che aveva partecipato al programma nel 2016.

Maitè Yanes, oltre ad essere una modella ed un'attrice, è molto brava anche a cantare e lo dimostrano le sue partecipazioni a musical teatrali.

