Chi è Malika Ayane: canzoni famose, vita privata e tipologia di voce

Malika Ayane, una delle voci più belle e particolari del panorama musicale italiano, ha cominciato la sua brillante carriera quando era solo una bambina.

La cantante, infatti, si esibisce e studia musica da quando aveva 11 anni e oggi è una violoncellista diplomata al conservatorio, oltre che una cantautrice.

I successi di Malika Ayane sono moltissimi e la cantante ha ricevuto diversi premi durante la sua lunga e felice carriera.

Ecco tutto quello che sappiamo di Malika Ayane.

Chi è Malika Ayane: vita e carriera della cantante

Malika Ayane nasce a Milano, il 31 gennaio 1984. Sua madre, Midi, è italiana e suo padre, Ahmed, è marocchino. Malika cresce nel quartiere Monserchio, nella periferia Est di Milano.

La sua passione per la musica è innata e, infatti, quando ha solo 11 anni Malika entra nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala. Ci rimane fino al 2001 e spesso si esibisce anche da solista. Nel frattempo, studia violoncello alla scuola del Conservatorio di Milano e si diploma violoncellista.

Nel 2007 viene scoperta da Caterina Caselli, che le propone un contratto con la sua casa discografica, la Sugar. Malika rimarrà con la Sugar per più di 10 anni.

Nel 2008 esce il suo album di debutto, intitolato Malika Ayane, che diventa disco di platino già dopo pochissime settimane. Il singolo Feeling Better, tratto dall'album, attrae molto pubblico che si appassiona alla cantante.

Malika Ayane sperimenta moltissimi generi durante la sua carriera, dal jazz al gospel, dal pop al blues.

Poco dopo l'uscita del suo primo album, la cantante ha la grande opportunità di duettare con un grande della musica, Andrea Bocelli.

Nel 2009, Malika Ayane partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove proposte. Si presenta con il brano Come foglie, scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Il brano è un grande successo e Malika si classifica seconda.

Nel 2010, torna a Sanremo, gareggiando tra i Big. La cantante porta sul palco dell'Ariston il brano Ricomincio da qui, scritto da lei insieme a Pacifico. Il brano non arriva sul podio e questo scatena una protesta dell'orchestra, ma Malika si aggiudica il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa.

Sempre nel 2010 è uscito Grovigli, il secondo album della cantante, seguito nel 2012 da Ricreazione. Questi due album, che raccolgono molti consensi, la confermano come una delle figure di spicco della musica italiana.

Malika torna al Festival di Sanremo ancora altre volte: nel 2013 con E se poi, scritta da Giuliano Sangiorgi e nel 2015 con Adesso e qui (nostalgico presente), brano con cui conquista il terzo posto e il Premio della Critica Mia Martini.

Dopo il Festival, sempre nel 2015 esce l'album Naïf, che contiene il singolo Senza fare sul serio, che diventa una hit.

Nel 2017, Malika Ayane si dedica al teatro, interpretando la protagonista Evita Peròn nell'omonimo musical di successo. Nel 2019, invece, debutta sul piccolo schermo, partecipando a X-Factor in qualità di giudice.

Nel 2021, torna a Sanremo ancora una volta, con il brano Ti piaci così.

Nel 2024, sale ancora una volta sul palco del teatro Ariston come ospite, duettando con il gruppo in gara I Negramaro. Malika, infatti, duetta con il suo caro amico Giuliano Sangiorgi durante la serata cover del 74esimo Festival di Sanremo, esibendosi in una versione di La canzone del sole.

Che tipo di voce ha?

Il suo timbro è inconfondibile, Malika infatti è un soprano. La sua voce è prettamente lirica ma si adatta anche alle canzoni pop. Grazie al suo talento e alla sua tipologia di voce, ha vinto diversi riconoscimenti a Sanremo, dei Premi Tenco, del Premio Mia Martini.

Come è diventata famosa Malika Ayane?

Malika Ayane ha cominciato a cantare a 11 anni, quando è entrata nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano. Lì si è subito distinta, ottenendo spesso esibizioni da solista.

La cantante lascia il coro nel 2001 ma viene notata da una casa discografica solo nel 2007. La sua carriera comincia proprio quell'anno, quando Caterina Caselli le propone un contratto con la sua Sugar. Malika resterà con la Sugar fino al 2022 e sono loro a produrre i suoi più grandi successi.

Dove ha vissuto Malika Ayane?

Malika Ayane è nata e cresciuta a Milano e vive lì da sempre. In particolare, ha abitato per tutta l'infanzia e la giovinezza nel quartiere Monserchio, nella periferia Est della città.

Dopo aver ottenuto la fama, Malika Ayane ha scelto di non lasciare Milano ma si è spostata nel centro della città. La cantante ha anche una casa a Berlino, dove vive in alcuni periodi dell'anno con sua figlia e il suo compagno.

La vita privata di Malika Ayane: chi è il suo fidanzato e il padre di sua figlia

Malika Ayane è diventata madre molto giovane. A 21 anni ha avuto sua figlia Mia, ma la cantante non ha mai voluto rivelare l'identità del suo compagno dell'epoca. Quindi, non sappiamo chi sia il padre della figlia di Malika Ayane.

Dal 2009 al 2010, Malika ha avuto una relazione con il cantante Cesare Cremonini. Un anno dopo, l'artista ha cominciato una relazione con il regista Federico Brugia e i due si sono sposati in gran segreto a Las Vegas nel 2011. Qualche mese dopo, i due hanno ripetuto la cerimonia a Milano, sposandosi con rito civile. Tuttavia, la coppia ha divorziato nel 2016.

Dal 2018, Malika Ayane è fidanzata con il manager Claudio Fratini. I due si sono conosciuti ad una festa e fanno coppia fissa da allora.