Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, pubblica una foto insieme alla figlia, si tratta del primo scatto pubblico dopo il PandoroGate. La regina delle influencer non poteva starsene in silenzio per troppo tempo ed è tornata quindi a postare contenuti sui social. Dopo settimane di assenza, la prima vera foto è stata quella insieme alla madre e alla figlia Vittoria.

La mamma di Chiara Ferragni rompe il silenzio e posta una foto insieme alla figlia

Forse era già stato deciso il ritorno alla vita social di Chiara Ferragni, ma prima dell'influencer ci ha pensato la mamma a rompere il silenzio. Il volto della Ferragni non si vedeva su Instagram dal lontano 18 dicembre 2023. Sembra passata un'eternità ormai dallo scandalo cha coinvolto l'influencer e l'azienda Balocco, ma si tratta solo di due settimane.

Due settimane senza social sono un periodo di tempo quasi irrisorio per le persone comuni, ma non per chi con i social ci lavora. La Ferragni, dunque, per evitare di finire nel dimenticatoio e perdere ancora più follower, ha deciso di tornare in scena in maniera sobria e con due delle persone più importanti della sua vita: la figlia Vittoria e la mamma Marina Di Guardo.

Proprio quest'ultima, infatti, ha pubblicato una foto che è stata repostata tra le storie Instagram della Ferragni. Un immagine semplice, quasi un piccolo ritratto di famiglia: Marina di Guardo che guarda verso l'obiettivo e Chiara Ferragni, di profilo, che tiene in braccio la figlia. C'è un dettaglio molto importante che non va trascurato: Marina, Chiara e Vittoria sorridono e sembrano essere molto serene.

Marina Di Guardo ha pubblicato la foto insieme alla figlia e alla nipote anche nel suo feed di Instagram e, a differenza di alcuni contenuti della Ferragni, i commenti alla foto sono stati tutti positivi e nessuno ha offeso i Ferragnez ne ha preso di mira lei o la piccola Vittoria.

Le storie della regina delle influencer

Dopo aver pubblicato in una storia lo scatto in cui vi sono la figlia Vittoria e la mamma Marina, Chiara Ferragni ha ripreso confidenza con quella piattaforma che aveva trascurato per due lunghe settimane e ha iniziato a postare tante altre stories.

La seconda storia della Ferragni è stata realizzata sempre da Marina Di Guardo ed è stata immortalata solo la piccola Vittoria mentre gioca serenamente all'aria aperta. L'influencer, anche in questo caso, ha repostato la storia.

Gli altri tre scatti sono stati invece realizzati dalla Ferragni. Nel primo c'è sempre una foto di Vittoria, nel secondo una foto di lei e Vittoria e nell'ultimo, invece, una parete con dei quadri in cui sono esposte le foto della famiglia Ferragnez.

