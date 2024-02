Chi è la mamma di Ghali: vita privata e curiosità su Amel

Chi è la mamma di Ghali? Si chiama Amel ed è apparsa al Festival di Sanremo 2024, seduta in platea per assistere all'esibizione del figlio.

Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Casa mia, Ghali ha potuto contare sul sostegno fisico e morale della mamma. La donna, inquadrata seduta in platea all'Ariston, si chiama Amel: ecco chi è.

Mamma di Ghali: ecco chi è la signora Amel

Classe 1963, la mamma di Ghali risponde al nome di Amel. Tunisina di nascita, è arrivata in Italia negli anni Ottanta. Ha sposato un connazionale e il 21 maggio del 1993 ha messo al mondo Ghali Amdouni. Quando il bambino aveva soltanto due anni, il padre è stato arrestato.

La madre del rapper si è vista costretta a crescere il figlio da sola, ma non ha mai saltato la visita settimanale in carcere al marito. Mentre la donna parlava con il consorte, il bambino colorava gli album da disegno insieme ai pargoli degli altri detenuti. A Ghali sembrava un'esistenza normale, tanto da arrivare a pensare che tutti i bambini avessero un padre in galera.

Tanti gli sforzi di Amel per far crescere suo figlio nel migliore dei modi. Ha fatto tanti lavori e, pur se in ristrettezza, non ha mai permesso al pargolo di uscire di casa vestito in modo trasandato. Così gli ha insegnato il culto dell'apparire. A soli 38 anni, la mamma di Ghali si è ammalata di cancro. E' stato lo stesso artista, via social, a raccontare questo periodo:

In casa c’erano solo i muri, il soffitto e il pavimento, nient altro. Dormivamo sui tappeti, mamma era appena guarita, cucinava con i fornelli da campeggio e mettevamo il latte fuori dalla finestra per tenerlo al fresco. L’appartamento era molto piccolo ma c’era tanto spazio e lei non esitava ad ospitare altre persone con il nostro stesso problema.

Ghali e mamma Amel: la rinascita e il successo

Fortunatamente, la mamma di Ghali è completamente guarita dal cancro. Dopo la scuola dell'obbligo, il rapper si è iscritto all'Istituto Professionale Rosa Luxemburg di Milano, ma il suo rendimento ha dato diversi grattacapi alla signora Amel. Come se non bastasse, ancora minorenne, ha commesso un piccolo reato che gli è costato l'arresto e la detenzione presso il carcere minorile Cesare Beccaria.

Il periodo nell'istituto, però, gli è servito per avvicinarsi alla musica e la mamma si è subito sentita sollevata. Mentre il padre dopo la galera è tornato in Tunisia, Amel è rimasta al suo fianco, sostenendo la sua passione. Intorno ai 20 anni, Ghali è sbocciato e il genitore ha assistito al suo successo, defilata ma sempre in prima fila per urlare il suo nome.

Non a caso, il primo album del rapper milanese è accompagnato da un artwork che lo ritrae con la testa appoggiata sul grembo della madre. Appena arrivato il successo, via social, Ghali ha scritto una dedica alla donna che l'ha messo al mondo:

Ciao mamma, ora puoi stare tranquilla: non sono mai stato il primo della classe, però ora sono il primo in classifica e questa vittoria la dedico a te.

Con i primi guadagni, Ghali ha permesso alla mamma di smettere di lavorare. Non solo, il 27 luglio 2023, in occasione del 60esimo compleanno della donna l'ha portata a Taormina e le ha regalato una vacanza da sogno. Poco prima di partecipare al Festival di Sanremo 2024, il rapper ha scritto un'altra dedica social alla madre:

Tutta la nostra storia doveva accadere per far sì che tu vedessi tuo figlio cantare davanti a 10 mila persone come ieri sera. Auguro a tutte le mamme di vedere i propri figli toccare le stelle e ai figli di vedere i propri genitori toccare le stelle dalla felicità.