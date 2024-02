La rondine, ecco testo e significato del famoso brano di Mango

Angelina Mango si esibisce nella serata dei duetti di Sanremo 2024 in una suggestiva interpretazione di uno dei brani più acclamati del padre Pino Mango, "La rondine", accompagnata dal quartetto d'archi dell'orchestra di Roma.

“La rondine” è un brano del 2002, pubblicato nell'album “Disincanto” e in gara al Festivalbar nello stesso anno. L'interpretazione di Angelina è un omaggio al padre che la giovane cantante ha perso quando aveva solamente 13 anni.

La rondine: testo della canzone

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un'altra volta

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

My love

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Il significato del brano di Mango

"La rondine" è uno dei brani più intensi e di successo di Pino Mango.

L'allegoria centrale del brano riguarda la rondine, simbolo della difficoltà nel lasciare andare qualcuno per sempre.

"La rondine" di Mango rappresenta un viaggio emotivo complesso, affrontando temi di desiderio, perdita e il bisogno di riunione. I testi esprimono un profondo desiderio per qualcuno che è partito, utilizzando la metafora della rondine per simboleggiare questa persona amata.

